Aumenta la vivienda unipersonal en CDMX: datos INEGI 2025

La Encuesta Intercensal 2025 revela un ascenso del 3% en hogares unipersonales en la Ciudad de México, impulsado por cambios sociológicos y económicos en la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que la Ciudad de México experimentará condiciones climáticas variables durante el lunes, con mañanas frescas en zonas altas y tardes calurosas bajo cielos despejados a nublados. No se esperan lluvias, pero los vientos del norte soplarán entre 5 y 20 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 25 grados Celsius por la tarde y un mínimo de 13 grados Celsius. Paralelamente a estos eventos meteorológicos, la capital enfrenta un cambio estructural profundo en su tejido social y demográfico que redefine las formas de convivencia.

Expansión de hogares unipersonales en la capital

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Intercensal 2025, los hogares unipersonales en la Ciudad de México han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. La proporción de viviendas donde habita únicamente una persona aumentó tres puntos porcentuales en una década, pasando del 15.2% registrado en 2020 al 18.2% en 2025. Este incremento representa una transformación clara en la composición del núcleo familiar capitalino, indicando que más ciudadanos están optando por la independencia residencial temprana o por permanecer solos de manera permanente.

Also read Casi 8 mil denuncias contra trabajadores del IMSS por faltas administrativas desde 2025

En contraste directo con el ascenso de las viviendas unipersonales, los modelos tradicionales de convivencia familiar han registrado una contracción medida. El hogar nuclear, definido como parejas con o sin hijos o un solo progenitor con hijos, descendió ligeramente del 54.7% al 54.0%. Asimismo, el hogar ampliado, que incluye la convivencia con otros parientes además del núcleo directo, cayó de 26.8% a 24.3% entre 2020 y 2025. Estas cifras evidencian que la estructura del hogar en la capital se está fragmentando hacia unidades más pequeñas y menos interconectadas por lazos de sangre tradicionales.

Factores sociológicos y envejecimiento poblacional

Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, señala que estos cambios responden a movimientos estructurales de la sociedad que no deben juzgarse como negativos, sino entenderse como una evolución natural. El académico destaca que este fenómeno debe analizarse junto con el envejecimiento de la población mexicana, cuyo promedio de edad se sitúa actualmente entre los 30 y 32 años, superando la cifra de 29 años registrada antes de la pandemia. La pirámide poblacional ya no mantiene su forma clásica, acercándose a una estructura invertida que altera la demanda de vivienda.

Un dato crítico que impulda esta tendencia es la baja tasa de fecundidad en la Ciudad de México, que se mantiene en 1.8 hijos por pareja. Esta cifra está por debajo del nivel necesario para mantener la estabilidad demográfica, lo que reduce la formación de nuevas familias nucleares. Además, se observa una disminución en la tasa de matrimonios como forma de vida predominante. Castañeda explica que cada vez menos personas deciden optar por el matrimonio tradicional, lo que combinado con el envejecimiento poblacional y la baja natalidad, resulta en un aumento concreto de viviendas habitadas por individuos solitarios.

Impacto económico y perspectivas futuras

Javier Santiago Castillo, profesor de Sociología en la UAM Iztapalapa, atribuye parte de esta tendencia a factores culturales y económicos que limitan la expansión familiar. Para los jóvenes actuales, la formación de una familia se ve a menudo como una limitación para su desarrollo personal, especialmente en el caso de las mujeres, cuyos intereses profesionales se priorizan sobre las expectativas culturales tradicionales. Castillo señala que la cultura ha cambiado, dejando atrás la idea de que tener hijos es un aspecto sustantivo e imprescindible para la vida plena, permitiendo que muchas personas encuentren funcionalidad en la soledad voluntaria.

La precariedad económica juega un papel determinante en estas decisiones residenciales y familiares. El docente advierte que un solo salario ya no es suficiente para sostener una familia, lo que obliga a menudo a ambos miembros de una pareja a trabajar a tiempo completo. Esta necesidad económica fragmenta el tiempo disponible para la crianza y el cuidado, llevando a muchos a decidir no tener hijos o a postergar indefinidamente esa decisión. La carga de pagar la renta y hacerse cargo de uno mismo se percibe como un logro significativo por sí mismo, reduciendo la motivación para asumir las responsabilidades adicionales de la parentalidad en el contexto económico actual.