Aumentan 90% las agresiones digitales contra periodistas en Veracruz en el primer año de Rocío Nahle

Las agresiones digitales contra periodistas en Veracruz se dispararon un 90% durante el primer año de gobierno de la morenista Rocío Nahle, según informes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP). Los casos pasaron de 20 en 2024 a 38 en 2025, con amenazas de muerte vía llamadas y mensajes. La violencia general también creció un 6%, y persisten riesgos en regiones como Poza Rica y Coatzacoalcos, donde grupos criminales buscan silenciar a la prensa.

Las agresiones digitales contra periodistas en Veracruz , como llamadas o mensajes de texto con amenazas de muerte, aumentaron un 90 por ciento durante el primer año de gobierno de la morenista Rocío Nahle .

Según los informes anuales de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP), organismo autónomo de la administración de Nahle, en 2024 se reportaron 20 casos de violencia digital, mientras que para 2025 la cifra creció a 38 casos. La CEAPP subdividió estas agresiones en dos tipos: telefónicas, donde los periodistas recibieron llamadas intimidatorias, extorsivas o con amenazas de muerte; y a través de mensajería, que incluyó ataques o amenazas vía texto o publicaciones en redes sociales, algunas con imágenes brutales de violencia para amedrentar a los comunicadores.

A nivel general, que abarca agresiones verbales, físicas y patrimoniales, el asedio también registró un incremento del seis por ciento: de 74 agresiones en 2024 a 79 en 2025. Durante 2025 se contabilizaron 13 agresiones verbales, algunas pronunciadas por funcionarios municipales, y también civiles agredieron a periodistas mientras cubrían eventos noticiosos. En cuanto a las agresiones físicas, se reportaron 24 acciones, desde empujones hasta el despojo de equipo de trabajo.

La CEAPP señaló que algunas de estas agresiones fueron realizadas por policías municipales, elementos del Ejército, alcaldes y personas civiles. Las agresiones patrimoniales, que incluyen daños a oficinas, vehículos y herramientas de trabajo durante coberturas periodísticas, sumaron cuatro casos en 2025. Los municipios con mayor incidencia de violencia en general fueron Álamo, Poza Rica, Xalapa y Veracruz, mientras que en violencia digital destacaron Tuxpan, Poza Rica y San Rafael.

La Unidad de Primer Contacto y Atención Médica de la CEAPP es la encargada de establecer la primera comunicación con los periodistas que solicitan intervención, y en 2025 atendió 391 reportes de primer contacto originados por periodistas de 52 municipios. La CEAPP reconoció que, si bien la violencia contra periodistas no es la misma del pasado, persiste en regiones específicas.

Señaló que el control criminal que prevaleció en años anteriores y la asociación entre agentes estatales del más alto nivel y grupos generadores de violencia se fracturó, pero todavía hay zonas donde grupos delincuenciales ejercen presión para silenciar o decidir qué deben o no publicar los medios y periodistas independientes. Estos casos se concentran en la llanura costera del norte, donde la principal ciudad es Poza Rica; las altas montañas, con Córdoba y Orizaba; y el sur olmeca, con Coatzacoalcos y Minatitlán.

Además, la CEAPP expresó su sorpresa de que las agresiones e intimidaciones contra la prensa provengan principalmente de funcionarios o corporaciones municipales, o de políticos locales expuestos por el trabajo reporteril. También evidenció la subsistencia de la vulnerabilidad laboral contra los periodistas. Un ejemplo reciente de la violencia en Veracruz fue el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste.

Un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en su domicilio en el municipio de Nanchital alrededor de las 6:00 horas del pasado martes. Según un video difundido en redes sociales, los individuos embozados y con armas de alto calibre forzaron el acceso, sometieron a la comunicadora y se la llevaron con rumbo desconocido. Testigos confirmaron los hechos, que reflejan la gravedad de la situación que enfrentan los periodistas en la entidad.

Organizaciones como Artículo 19 han advertido que el nivel de violencia, amenazas y hostigamiento ha convertido a Veracruz en una zona donde la censura y el miedo prevalecen, agravando las condiciones para el ejercicio del periodismo en la región





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