Aumentan a 3.756 los muertos en Líbano por ofensiva israelí y ordenan evacuaciones masivas en el sur

El Ministerio de Sanidad libanés eleva el balance mortal a 3.756 fallecidos y más de 11.600 heridos desde el inicio de la campaña militar israelí. Israel ordena la evacuación de 24 poblaciones del sur, mientras se registran ataques selectivos que causan múltiples víctimas civiles, incluido un alcalde. Hezbolá respondió con cohetes y perdió siete miembros en una operación contra un túnel. El ejército libanés se retira de Kafar Tebnit ante el avance israelí, en medio de expectativas por un acuerdo entre Irán y EE. UU.

El Ministerio de Sanidad de Líbano reportó que la cifra de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí, el 2 de marzo, asciende a 3.756, con más de 11.632 heridos.

En un nuevo episodio de violencia, el Ejército israelí ordenó la evacuación de 24 localidades en el sur del país para realizar operaciones militares, tras acusar a Hezbolá de violar la tregua. Al menos cuatro civiles perdieron la vida en distintos ataques selectivos, incluido el alcalde de Rihan, Ali Badie. Las fuerzas de defensa israelíes confirmaron la muerte de siete presuntos milicianos de Hezbolá, abatidos al salir de un túnel utilizado para almacenar armamento.

En respuesta, Hezbolá lanzó proyectiles hacia áreas cercanas a Nabatiye y Marjayún. El ejército libanés anunció la retirada stratégica de sus tropas de Kafar Tebnit, tras el avance israelí, y reportó un soldado herido grave por un dron. El conflicto se desarrolla en un contexto de tensiones regionales ante un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos que podría influir en la estabilidad de la zona





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