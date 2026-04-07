Aumentan los feminicidios en Oaxaca: 308 mujeres asesinadas en el sexenio de Salomón Jara

El gobierno de Salomón Jara Cruz supera la cifra de asesinatos de mujeres registrada en el sexenio anterior, según datos de GESMujer. El informe detalla 308 casos, destacando el feminicidio de Nazareth Cortez Velasco y la conflictividad en San Pedro Totolápam.

Se han registrado 308 asesinatos de mujeres en el estado de Oaxaca durante lo que va del sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz, superando la cifra registrada durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Así lo informó el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) en su informe sobre muertes violentas en Oaxaca . Los datos, recopilados desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo de 2026, revelan un aumento preocupante en la violencia de género en la entidad.

El informe de GESMujer detalla que, en el periodo comprendido, se contabilizaron 19 asesinatos de mujeres, entre ellos el crimen de Nazareth Cortez Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam. La situación actual supera los 283 asesinatos documentados durante la administración del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Comparando con otros sexenios, la administración de José Murat Casab registró 429 asesinatos de mujeres, mientras que en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo la cifra ascendió a 527. El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, antecesor de Jara Cruz, experimentó un incremento alarmante, con 715 casos. \El caso de Nazareth Cortez Velasco, quien fue emboscada y asesinada en marzo, ejemplifica la gravedad de la situación. El ataque ocurrió en la carretera federal 190, cerca de San Pedro Totolápam, mientras la funcionaria ejidal se dirigía a casa después de una festividad. Su hija, Montserrat, resultó gravemente herida. Este municipio ha estado envuelto en conflictos, incluyendo la autorización de la mina San José de Gracia y la construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos, proyecto que generó división interna en la comunidad. La Fiscalía del Estado de Oaxaca activó el protocolo correspondiente para investigar el feminicidio. Este aumento en los casos de feminicidio plantea serias interrogantes sobre las políticas de seguridad implementadas y la protección de las mujeres en el estado. \Este contexto de violencia contra las mujeres se suma a otros problemas relevantes en el ámbito nacional. Paralelamente, se han registrado otros eventos de interés, como la renuncia de un exdelegado de Gobernación de Tabasco a Morena, señalando “vicios” internos y división. Además, se destaca la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, un político que enfrenta cargos por presunto secuestro con fines de extorsión. La Jefa de Gobierno, Sheinbaum, calificó este hecho como un acto de “cero impunidad”. Estos eventos, aunque distintos en naturaleza, reflejan la complejidad de la situación sociopolítica en México y la necesidad de abordar diversos desafíos, incluyendo la seguridad, la justicia y la transparencia en la administración pública. La falta de recursos para garantizar la seguridad, como argumenta el alcalde panista, también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones y dotarlas de los medios necesarios para cumplir con sus responsabilidades





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