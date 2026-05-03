Aumento alarmante de casos de negligencia hacia menores en Torreón y La Laguna

Un reciente operativo en Torreón reveló que una menor de cuatro años permanecía sola en su domicilio, destacando un preocupante aumento del 85 por ciento en casos de omisión de cuidados hacia niñas, niños y adolescentes en la región. Las autoridades advierten que este problema se ha vuelto recurrente y requiere atención urgente.

Recientemente, en la ciudad de Torreón , Coahuila, se registró un caso que ha generado gran preocupación en la región de La Laguna . Un operativo de la Fiscalía General del Estado en una colonia local reveló que una menor de cuatro años permanecía sola y encerrada en su domicilio mientras sus padres salían por la noche.

Este incidente, aunque impactante, no es un caso aislado, sino parte de una problemática recurrente que ha aumentado significativamente en los últimos meses. Según datos oficiales, el 54 por ciento de los casos atendidos por la institución corresponden a situaciones de omisión de cuidados hacia niñas, niños y adolescentes, lo que la convierte en la principal causa de intervención de las autoridades.

Al cierre de 2024, la Fiscalía informó haber atendido 3 mil 876 casos, lo que equivale a un promedio de 10.6 casos diarios y representa el 50 por ciento del total. Esto significa que, en solo un año, los casos de negligencia hacia menores han crecido en un 85 por ciento.

María Teresa Araiza, titular de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronnif), explicó que estos casos abarcan una amplia gama de situaciones, desde descuidos cotidianos hasta negligencias graves que vulneran los derechos fundamentales de la niñez. Entre las situaciones investigadas se encuentran la falta de atención médica, el incumplimiento de esquemas de vacunación, deficiencias en higiene, nutrición inadecuada, ausentismo escolar, falta de supervisión, abandono, exposición a redes sociales, hacinamiento y consumo de sustancias.

La autoridad ha señalado que, aunque el caso de la menor de Torreón generó un gran impacto mediático, es solo la punta del iceberg de un problema más amplio que afecta a cientos de familias en la región. La Pronnif ha intensificado sus esfuerzos para prevenir y atender estos casos, implementando programas de apoyo a las familias y campañas de concienciación sobre la importancia de los cuidados adecuados para la niñez.

Sin embargo, el aumento constante de estos casos plantea un desafío significativo para las autoridades y la sociedad en general, quienes deben trabajar en conjunto para garantizar el bienestar de los menores





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