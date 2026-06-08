Aumento de ataques de osos en Japón: anciano hallado sin cabeza en bosque de Iwate

Un hombre de 70 años que desapareció mientras recolectaba setas en un bosque deIwate fue encontrado muerto con la cabeza arrancada y varias marcas de garras, lo que sugiere un ataque de oso. Este caso se suma a otros recientes episodios violentos de osos contra personas en diferentes prefecturas japonesas, incluyendo Nagano y Gunma, donde los animales han causado heridas graves y fallecimientos. Las autoridades han emitido alertas y el Ministerio de Medio Ambiente reporta un aumento significativo en los ataques, superando el centenar en el último año.

Las autoridades de la prefectura de Iwate , en Japón , confirmaron el hallazgo de un hombre de 70 años whose body was discovered in a forest after he went missing while picking mushrooms.

The victim's head had been severed, and his torso showed multiple claw marks, leading police to suspect a bear attack. The officer involved in the search stated that the man disappeared after heading into the woods to collect mushrooms and was later found dead. Based on the injuries, authorities believe a bear was responsible.

Following this incident, local officials issued an alert warning residents about the presence of a wild bear still at large, as the police also found the victim's torso cut. This case adds to a series of recent bear attacks in Japan that have resulted in fatalities. On June 3, another 70-year-old man was attacked and killed by a bear, suffering multiple claw wounds.

Then, on Saturday, a 78-year-old man was attacked in the central prefecture of Nagano, also sustaining sharp claw injuries. The increasing frequency of bear encounters has raised concerns nationwide. According to data from Japan's Ministry of the Environment, between September 2023 and April 2024, a total of 103 people were attacked by bears across the country.

One particularly alarming incident occurred on April 2 in Gunma Prefecture, where a bear entered a supermarket, attacked two men, causing serious injuries, and terrified shoppers. Residents noted that such aggressive behavior is unusual in their area, which is near mountainous regions. These events highlight a growing problem with bear-human conflicts in Japan, prompting authorities to advise caution and raise awareness about safety measures when in bear habitats





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oso Ataque Japón Iwate Nagano Gunma Anciano Bosque Setas Alerta Muerto Garras Supermercado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iglesia pide formación integral ante aumento de embarazos en menores en VeracruzAnte el grave problema en Veracruz que es el embarazo en menores de edad, lo que se esperaría es que se brinde una formación integral la cual considere valores y la promoción del aborto, de una cultura pansexual, indicó...

Read more »

Pemex desmiente versiones sobre aumento en pérdidas por sustracción ilegal de productosSector energético

Read more »

Cielo nublado y aumento de lluvias y tormentas en Veracruz para este domingoRESUMEN: Esta mañana se observa cielo mayormente nublado en gran parte del estado de Veracruz con potencial de lluvias, chubascos y actividad de tormentas principalmente sobre regiones montañosas y zonas del sur. Consulte el Aviso E...

Read more »

Maestros de la CNTE exigen aumento salarial directo y rechazan propuesta de aseguradoraIntegrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma para exigir un aumento salarial directo al sueldo base del magisterio. La secretaría general de la sección XIV de la CNTE criticó el sistema de burocracia para el ingreso y promoción de los compañeros y el 9% de aumento salarial ofrecido por el gobierno. La SEP reportó la reincorporación de más de 7 mil estudiantes al bachillerato nacional, y la CNTE resaltó la campaña 'Te extrañamos en el salón'. La CNTE alertó que el plantón que llevan a cabo desde el pasado 01 de junio, no solo continuará, sino que se reforzará.

Read more »