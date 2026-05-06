Aumento de violencia en Haití y tensiones políticas en México marcan la agenda informativa

Dos periodistas deportivos fueron asesinados en Haití, agravando la crisis de seguridad en el país. Mientras tanto, en México, se registran tensiones políticas y sociales, incluyendo acusaciones a periodistas, investigaciones a funcionarios y protestas ciudadanas.

En un contexto de creciente violencia y inestabilidad en Haití , dos periodistas deportivos fueron asesinados en incidentes separados, lo que agrava la ya crítica situación de seguridad en el país caribeño.

Los crímenes, ocurridos en los últimos cuatro días, han generado indignación y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias de estos hechos, que se suman a una larga lista de periodistas víctimas de la violencia en Haití. Desde marzo de 2018, más de 20 periodistas han sido asesinados o han desaparecido, mientras que más de 100 han sido obligados a abandonar el país en busca de refugio.

La situación se agrava con la reciente estampida en una fortaleza de Haití, que dejó 25 muertos, según reportes preliminares. La policía investiga las causas del incidente, que ocurrió en Les Cayes, al sur del país, en un contexto en el que el país celebraba el Día del Trabajo. Las autoridades no han proporcionado información adicional sobre el suceso, lo que ha generado mayor incertidumbre en la población.

Mientras tanto, en México, el vicefiscal de Sinaloa solicitó licencia sin goce de sueldo tras ser investigado por presuntos nexos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos. En otro frente, Andy López, periodista mexicano, pidió pruebas a Loret de Mola sobre supuestas acusaciones de recibir dinero del narcotráfico, calificándolo de 'periodista mercenario'.

Por su parte, Citlalli Hernández, activista política, acusó a la CIA de ser una 'puerta de entrada a procesos injerencistas' y criticó al PAN por supuestamente alinearse con intereses extranjeros. En Culiacán, ciudadanos realizaron una 'Carnita Asada por la Paz' para exigir gobernabilidad tras la salida del gobernador Rocha Moya. En la Ciudad de México, se detectó el primer caso de gusano barrenador en un perro dóberman, lo que ha llevado a reforzar las acciones de vigilancia sanitaria.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, pidió a su gabinete definir su participación en las elecciones de 2027, señalando que los aspirantes deben dejar sus cargos. Ariadna Montiel, funcionaria federal, criticó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusándola de mentir y exigiendo que sea juzgada por sus declaraciones sobre la defensa de Rocha Moya.

Morena, el partido en el gobierno, se pronunció contra la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de 'provocación' y señalando que 'aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera'. En otro tema, el zar antidrogas de Estados Unidos afirmó que acciones como la que permitió la captura de 'El Mencho' continuarán, advirtiendo que 'con Trump nadie se va a meter'.

Finalmente, estudiantes del IPN en Reino Unido, sin beca, pidieron una resolución a su situación, expresando su desesperación al no poder continuar con sus estudios





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haití Periodistas Violencia México Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México entre dos rieles: soberanía financiera o dependencia digitalEn 1944, México asistió a Bretton Woods como invitado. En 2026, si no se mueve, llegará a un nuevo orden monetario como usuario. En finanzas, quien no controla la infraestructura, paga por usarla.

Read more »

Aumento del precio del petróleo impacta a empresas cotizadas en la BMVEmpresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores reportan efectos negativos en sus resultados del primer trimestre debido al incremento en el costo del petróleo y sus derivados, provocado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Aerolíneas y empresas de materiales de construcción son las más afectadas.

Read more »

CFE ofrece consejos para ahorrar energía ante el aumento de temperaturasLa CFE brinda recomendaciones a los usuarios mexicanos para reducir el consumo de energía eléctrica durante la primavera y evitar incrementos en el recibo de luz, destacando aparatos de alto consumo y prácticas para ahorrar.

Read more »

Gobierno de Hidalgo confirma el aumento en la tarifa del transporte público colectivoNo había incrementado desde el 2022

Read more »

Peso mexicano se deprecia frente al dólar ante aumento de tensión entre EU e IránLa divisa local cedió terreno en un mercado nervioso por señales de un posible aumento en las tensiones relacionadas con el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Read more »

CIDH alerta sobre el aumento de violencia contra periodistas en México y la impunidad reinanteLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la prensa en México, con un aumento alarmante en los asesinatos de periodistas y niveles críticos de impunidad. El informe anual 2025 destaca que México sigue siendo el país más peligroso para el periodismo en América Latina, con más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000 y un patrón de estigmatización por parte de autoridades.

Read more »