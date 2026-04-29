Aumento desmedido en seguros médicos: usuarios exigen regulación urgente

Los costos de los seguros médicos han aumentado de manera significativa en los últimos años, especialmente para adultos mayores. La propuesta del diputado Jericó Abramo Masso para regular a las aseguradoras ha generado expectativa, pero su aprobación se ha pospuesto, lo que ha generado inquietud entre los usuarios.

En 2024, un usuario pagaba 16 mil pesos por su póliza de seguro; en 2025, el costo subió a 20 mil 698 pesos y este año desembolsó 25 mil pesos.

Gracias a Dios nunca lo he utilizado y aun así el aumento es imparable, señaló. En el caso de adultos mayores, los costos son aún más elevados. Una persona de 65 años paga este año 67 mil 734 pesos por su seguro, mientras que para una de 70 años la prima asciende a 102 mil 310 pesos. Ante este panorama, usuarios consideran que cobra mayor relevancia la propuesta del diputado federal Jericó Abramo Masso para regular a las aseguradoras.

No obstante, el dictamen que sería votado este martes fue pospuesto, lo que ha generado inquietud entre usuarios y legisladores por un posible nuevo ajuste en las pólizas. Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la transparencia hospitalaria, al plantear que los hospitales hagan públicas sus tarifas para contener la inflación médica anual. También propone que los usuarios puedan cambiar de aseguradora conservando sus beneficios, bajo un esquema similar a la portabilidad numérica en telefonía móvil.

Para adultos mayores, la iniciativa contempla tasa cero de IVA en la contratación de pólizas, además de eliminar cláusulas opacas en los contratos para que los usuarios conozcan con claridad sus derechos y obligaciones. El dictamen también plantea sanciones para establecimientos que incumplan las nuevas reglas, así como transparentar las comisiones de agentes de seguros para evitar incrementos desproporcionados. Aunque existe consenso entre las fuerzas políticas para aprobar la reforma por unanimidad, el aplazamiento de la discusión ha encendido alertas.

Abramo Masso advirtió que el retraso podría ser aprovechado por el sector privado para anticipar mayores incrementos. Si no se lleva a cabo un periodo extraordinario pronto, las aseguradoras van a seguir incrementando las tarifas porque saben que ya viene la regulación, advirtió.

Asimismo, alertó que los hospitales podrían continuar ocultando sus tarifas, impactando directamente el bolsillo de los ciudadanos mediante una mayor inflación médica. Para los usuarios, mientras la reforma se mantiene en pausa, los aumentos en los seguros siguen avanzando. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de una regulación más estricta en el sector de seguros, especialmente para proteger a los adultos mayores y a las personas con menores ingresos.

Expertos en finanzas personales recomiendan comparar diferentes opciones de seguros antes de contratar, así como revisar detenidamente los contratos para evitar sorpresas en los costos. La falta de regulación ha permitido que las aseguradoras aumenten sus tarifas sin un control adecuado, lo que ha llevado a un aumento significativo en los costos para los usuarios. La propuesta del diputado Masso busca cambiar esta situación, pero su aprobación se ha visto retrasada, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seguros Médicos Aumento De Tarifas Regulación De Aseguradoras Adultos Mayores Inflación Médica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INEGI revela aumento en la ocupación y la informalidad laboralLa Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI muestra un incremento en la población ocupada, pero también un aumento en la tasa de desocupación e informalidad laboral en México. El crecimiento económico no es suficiente para cubrir la demanda de empleo.

Read more »

Aumento de busto sin filtros: paciente revela cómo cambió su vida tras la cirugíaLa paciente Lorena García y el especialista Ari Papadopulos analizan en el podcast 'Manita de Gato' cómo la cirugía plástica trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de fortalecimiento emocional, siempre que se realice bajo el rigor de la certificación...

Read more »

IA pronostica a los ganadores de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026Los Pumas de la UNAM, Chivas del Guadalajara, Deportivo Toluca y Cruz Azul avanzarían según los pronósticos de la Inteligencia Artificial.

Read more »

Los zapatos de punta cuadrada se abren camino en Francia a los pies de Charlotte CasiraghiEl look de Charlotte Casiraghi con camisa de Chanel es un homenaje a la Francia contemporánea que también sabe interpretar con originalidad el estilo de los 90.

Read more »

María Fassi quiere representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028La golfista mexicana jugaría sus terceros Juegos Olímpicos

Read more »

Inician las cámaras corporales en los policías de tránsito en Nayarit: ¿cuáles han sido los resultados?La Secretaría de Movilidad implementa cámaras corporales en su personal de campo para documentar operativos en tiempo real, garantizando transparencia y protegiendo tanto a ciudadanos como a elementos ante denuncias infundadas

Read more »