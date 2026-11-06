El auditor Aureliano Hernández anuncia la revisión de contratos del IFE y INE desde 2000, un movimiento que pone en riesgo la reputación de Lorenzo Córdova y el sistema electoral.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado una investigación exhaustiva sobre las contrataciones realizadas por el Instituto Federal Electoral ( IFE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el presente siglo. Esta acción fue anunciada directamente por Aureliano Hernández, quien asume la auditoría de la dependencia con la intención de revisar todos los procesos financieros desde el año 2000 hasta la fecha actual. Este anuncio representa un giro abrupto en la relación de la institución con la esfera política, rompiendo con la expectativa de que la ASF se limitara a emitir directrices contra el mal uso de los recursos públicos.

Investigación de Contrataciones Históricas

La decisión de Aureliano Hernández implica una revisión sin precedentes de la gestión administrativa de las autoridades electorales anteriores, abarcando un periodo de más de dos décadas. El auditor y su equipo identificaron presuntas irregularidades que, según su declaración, fueron pasadas por alto por sus predecesores durante muchos años. Esta metodología busca desmantelar la confianza en las revisiones anteriores al señalar que el equipo actual detectó problemas en minutos que permanecieron invisibles durante décadas. La extensión temporal de la investigación, que comienza en el año 2000, abarca la transformación institucional del organismo electoral mexicano.

Also read ASF amplía investigación al INE y revisará 25 años de contratos del INE, IFE y OPLES

Ruptura con Antecesores en el Cargo

El auditor general Aureliano Hernández ha calificado implícitamente a todos sus antecesores en la auditoría superior, sugiriendo que fallaron en su deber de supervisión. Esta postura se alinea con una narrativa política que busca distanciarse de la percepción de corrupción asociada a la gestión anterior bajo la dirección de Guadalupe Taddei. El movimiento de Hernández representa un intento de limpiar la imagen de la institución actual, aunque esta estrategia también implica un juicio directo sobre la efectividad de las auditorías pasadas. Se cuestiona la validez de los informes emitidos por los equipos anteriores, planteando dudas fundadas sobre la integridad de los procesos de control ya finalizados.

Impacto en la Reputación de Córdova

Lorenzo Córdova, quien presidió el INE de 2014 a 2023, se enfrenta a un escrutinio directo que amenaza tanto su reputación profesional como su situación jurídica. A pesar de haber ganado su prestigio a través de un desempeño reconocido, las injurias públicas y la investigación abierta ponen en riesgo su legado histórico. Este enfoque selectivo contrasta con la actitud asumida hacia Guadalupe Taddei, quien, bajo el mandato del Partido Morena, recibió facultades extraordinarias y permaneció en el cargo a pesar de los conflictos de interés revelados. La estrategia política actual parece apuntar a descalificar a Córdova como parte de un esfuerzo mayor por cuestionar la legitimidad del sistema electoral previo.

Crisis del Sistema Electoral

La investigación de Aureliano Hernández y la defensa de la figura de Córdova iluminan una fractura profunda en la democracia liberal mexicana. El sistema que garantizó elecciones limpias bajo la presidencia de José Woldenberg en el IFE y luego en el INE es ahora objeto de ataque político. La autoridad electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) siempre fueron garantes de que los votos se contaran correctamente, pero su prestigio ha sido erosionado por las tensiones políticas actuales. Este deterioro se acelera con la narrativa oficial que distingue entre la democracia del pueblo y la de las élites del pasado.

Consecuencias para la Transición Democrática

La acción emprendida por la ASF no solo afecta a individuos, sino que busca ensombrecer todo el periodo de transición y consolidación democrática ocurrido antes de la llegada del gobierno de la transformación. Este movimiento político tiene el objetivo preciso de derrumbar lo que queda del prestigio del INE, presentándolo como parte de un sistema corrupto en lugar de protegerlo mediante salidas de consenso. El triunfo electoral de 2018 de Andrés Manuel López Obrador se explica en gran parte por las garantías promovidas por las autoridades electorales anteriores, lo que hace que la crítica a este sistema sea un desafío para la narrativa política actual. La falta de consenso y la búsqueda de soluciones unilaterales amenazan la estabilidad de las instituciones que sostienen la vida democrática del país.

Prescripción Legal y Legitimidad Política

Mientras que la mayoría de las acciones de los funcionarios pasados están protegidas por la prescripción legal, la reputación de Lorenzo Córdova permanece expuesta a la opinión pública y a posibles consecuencias jurídicas futuras. La estrategia de atacar el pasado electoral sin nuevas pruebas legales sólidas busca deslegitimar las bases sobre las cuales se construyó la confianza pública en los procesos electorales. La auditoría de Aureliano Hernández se presenta como un instrumento de poder político en lugar de una herramienta técnica de control, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las instituciones electorales. Este enfoque socava la independencia de la ASF y pone en duda la capacidad del país para garantizar elecciones justas en el futuro inmediato.

Riesgo Institucional y Futuro Electoral

La situación actual representa un riesgo significativo para la continuidad de las instituciones democráticas en México, ya que se está desmantelando la confianza en los organismos que supervisan los comicios. La investigación de las contrataciones del IFE y el INE desde 2000 es vista por muchos sectores como una represalia política contra los administradores anteriores, en lugar de una búsqueda de justicia administrativa. La falta de diálogo con otras fuerzas políticas y la negativa a proteger al INE de las acusaciones generan un vacío de liderazgo que debilita la democracia liberal. El futuro de la confianza en el voto depende de la capacidad de las instituciones para resistir estas presiones y mantener su independencia frente a la narrativa oficial.