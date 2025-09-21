Australia, Canadá y Reino Unido Reconocen el Estado Palestino: Un Nuevo Capítulo en el Conflicto Israelo-Palestino

Australia, Canadá, Reino Unido y Portugal reconocen el Estado de Palestina, marcando un cambio en la dinámica del conflicto israelo-palestino. La decisión, tomada antes de la Asamblea General de la ONU, busca impulsar la solución de dos Estados y ha generado reacciones encontradas en Israel.

Australia, Canadá y Reino Unido, junto con Portugal, han reconocido el Estado de Palestina , un paso significativo en el contexto del conflicto israelo-palestino y la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Esta decisión, tomada antes de la Asamblea General de la ONU, ha sido calificada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un “peligro” para Israel.

Varios países tradicionalmente aliados de Tel Aviv han tomado esta postura, marcando un cambio en la dinámica diplomática de la región. El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en tomar esta decisión el domingo, seguidos por Australia y, presumiblemente, Portugal. Este reconocimiento simboliza un esfuerzo internacional coordinado para impulsar una solución de dos Estados, considerada por muchos como la única vía para una paz duradera.\El Gobierno de Australia, liderado por el primer ministro Anthony Albanese y la ministra de Exteriores, Penny Wong, formalizó el reconocimiento del Estado de Palestina, destacando su compromiso con una solución de dos Estados y subrayando que Hamás no debe tener ningún papel en el futuro del país. Albanese, al llegar a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, remarcó la importancia de la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbas, reconociendo “el derecho de Israel a existir”. El Reino Unido, con el primer ministro Keir Starmer a la cabeza, también anunció el reconocimiento formal del Estado de Palestina, con el objetivo de “revivir la esperanza de la paz” para palestinos e israelíes. Starmer enfatizó que este reconocimiento no es una “recompensa” para Hamás y anunció más sanciones contra sus miembros en las próximas semanas. Canadá justificó su decisión destacando la necesidad de preservar la solución de dos Estados, dada la “insostenible naturaleza de la situación actual”, y acusando al gobierno israelí de trabajar para impedir el establecimiento de un Estado palestino a través de políticas de expansión de asentamientos y la invasión de Gaza.\La decisión de estos países refleja una creciente preocupación internacional por la situación en Gaza y Cisjordania, así como una presión diplomática hacia Israel para avanzar hacia una solución pacífica. Se enfatiza la necesidad de una solución de dos Estados como el único camino viable para la paz, pero reconociendo las complejidades y desafíos que implica, incluyendo la amenaza de Hamás y las políticas israelíes que obstaculizan el proceso. El reconocimiento del Estado palestino por parte de estas naciones podría tener un impacto significativo en la Asamblea General de la ONU y en las futuras negociaciones de paz. La acción de estos países del G7 es un claro mensaje a Israel y a la comunidad internacional sobre la necesidad de avanzar hacia una solución política justa y duradera para el conflicto israelo-palestino. Este paso podría influir en otros países a tomar una postura similar, fortaleciendo la presión sobre Israel y abriendo nuevas vías para la diplomacia y la búsqueda de la paz





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Palestina Israel Reconocimiento Estatal Conflicto Israelo-Palestino Solución De Dos Estados

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Un ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino UnidoPor el momento no está claro si el ciberataque ha causado interrupciones o afectaciones en otros aeropuertos del continente, y ningún grupo ha reivindicado la autoría de este ataque informático.

Leer más »

Reino Unido y Canadá reconocen el Estado palestino en medio de la tensión en Oriente PróximoReino Unido y Canadá formalizan el reconocimiento del Estado palestino en un gesto simbólico, en un momento de alta tensión en la región debido al conflicto en Gaza y las críticas a la escalada militar israelí. Los líderes destacan la importancia de una solución de dos Estados y critican a Hamás. Se reclama el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria.

Leer más »

Canadá, Australia y Reino Unido reconocen al estado de PalestinaNetanyahu acusa “recompensa absurda”

Leer más »

Australia, el Reino Unido y Canadá reconocen a Palestina como estadoReino Unido, Australia y Canada reconocieron oficialmente la existencia del estado palestino.

Leer más »

Australia, Canadá y Reino Unido reconocen al estado de Palestina, ¿qué consecuencias tendrá?El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó como un 'peligro' para Israel que otros países y en especial que sean sus aliados, hagan el reconocimiento para los palestinos

Leer más »

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen al Estado de PalestinaLa decisión representa un cambio significativo en la política exterior de varios países occidentales que, hasta ahora, habían condicionado su reconocimiento al Estado Palestino.

Leer más »