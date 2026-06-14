Australia sorprende a Turquía y se impone 2-0 en su regreso a la Copa Mundial

En el primer partido de la fase de grupos, la selección australiana, sin su máximo goleador histórico Tim Cahill, derrotó a Turquía en su vuelta a la competencia después de 24 años. Nestory Irankunda abrió el marcador y Connor Metcalfe liquidó el partido con un contragolpe.

Este 13 de junio se disputó el último partido de la jornada sabatina entre Australia y Turquía , dejando ver el primer mundial de la selección australiana sin su goleador Tim Cahill, además de ser el regreso de la selección turca tras 24 años sin participar en una justa mundialista.

El encuentro estuvo lleno de sorpresas, pues la selección de Australia pintaba como la víctima frente a una selección turca luego del increíble gol de Nestory Irankunda al minuto 27, dándole la victoria a una de las selecciones con más derrotas en la historia de la Copa Mundial. ¿Quién ganó en el partido Australia vs Turquía?

A Pesar de los esfuerzos de jugadores cómo Arda Guler y Hakan Çalhanoglu, la selección turca nunca pudo descifrar el parado táctico de Turquía, pues aún cuando mantuvo el control de la pelota y disparó en más ocasiones, muy pocos tiros llegaron a los guantes de Patrick Beach. Por su parte Australia consiguió un segundo gol cuando en un contragolpe, Connor Metcalfe puso el 2-0 al minuto 75 generando que la ilusión de los de Montella, Director Técnico de Turquía, se combinara con la desesperación de no poder sobrepasar el cuadros defensivo de los de Popovic





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