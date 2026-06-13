Australia y Turquía se enfrentan en su debut mundialista en Vancouver

Australia y Turquía abren el Grupo X del Mundial 2026 en Vancouver, con la necesidad de sumar puntos en una fase de grupos corta y abierta. Ambos equipos buscan mejorar su historial en estrenos mundialistas y dar el primer paso hacia los octavos de final. Tony Popovic y Vincenzo Montella dirigen a selecciones con argumentos contrastantes: la experiencia australiana frente al talento joven turco, liderado por Arda Güler.

Australia y Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio a las 10:00 pm (hora del centro de México) en el Estadio BC Place de Vancouver, en su debut dentro del Grupo X del Mundial .

Aunque ninguno de estos equipos parte entre los grandes favoritos al título, el estreno adquiere especial importancia en una fase de grupos corta y muy abierta, donde cada punto cuenta para definir los cruces de octavos de final. Ambos conjuntos llegan con argumentos sólidos para pelear por la clasificación, y el objetivo es claro: arrancar con buen pie en un grupo que comparten con otras selecciones de peso.

La selección australiana, dirigida por Tony Popovic, busca mejorar su techo histórico tras alcanzar los octavos de final en Alemania 2006 y Catar 2022. Popovic, quien fue parte de aquella generación dorada, ha construido un bloque reconocible, intenso y competitivo. La experiencia del portero Mathew Ryan, el liderazgo del centrocampista Jackson Irvine y la presencia física del defensor Harry Souttar son los pilares del equipo.

Además, Australia presenta novedades interesantes como Cristian Volpato, recién comprometido con la selección absoluta, y los atacantes Nestory Irankunda y Tete Yengi. Su preparación previa dejó sensaciones irregulares: empataron ante Suiza (1-1), perdieron frente a México (1-0) y ganaron a Camerún (1-0) y Curazao (5-1).

Sin embargo, el estreno no suele ser territorio favorable para los Socceroos, que solo ganaron su primer partido mundialista en la cita de 2006. Por su parte, Turquía vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde su histórica tercera plaza en Corea-Japón 2002. El equipo dirigido por Vincenzo Montella ha completado una progresión sostenida desde la EURO 2024 y quiere confirmar en Norteamérica el crecimiento de una generación joven que ya despierta expectativas en el fútbol europeo.

El principal foco estará sobre el madridista Arda Güler, convertido en referencia creativa, junto al desequilibrio de Kenan Yildiz, el talento de Can Uzun y la jerarquía del capitán Hakan Çalhanoglu. Montella, quien asumió el cargo en 2023, ha logrado equilibrar la históricamente ofensiva selección turca, reforzando su fiabilidad defensiva, como reflejaron los triunfos sin encajar en la repesca ante Rumanía y Kosovo. En los amistosos previos, vencieron a Macedonia del Norte (4-0) y Venezuela (1-2).

Curiosamente, Turquía tampoco acostumbra a empezar bien los Mundiales: perdió sus dos estrenos anteriores, ante Alemania Federal en 1954 y frente a Brasil en 2002. Este duelo marca el primer enfrentamiento entre australianos y turcos en una Copa del Mundo, y ambos buscarán romper la racha adversa en debuts. El ganador dará un golpe inicial hacia los octavos de final, mientras que el perdedor quedará contra las cuerdas en un grupo de alta competencia.

La geopolítica también se hace presente, ya que el partido se juega en Canadá, país anfitrión junto a México y Estados Unidos, lo que añade un contexto especial a este choque entre dos selecciones que representan continentes distintos pero comparten el sueño mundialista. Con estilos contrastantes, la solidez australiana frente al talento turco promete un espectáculo vibrante en la noche de Vancouver





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