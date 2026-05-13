Authoridades y CIA rechazan reporte de CNN sobre participación estadounidense en ataques a cárteles en México

The Mexican government and the Central Intelligence Agency (CIA) of the United States rejected on Tuesday a CNN report that alleged US agents participated directly in lethal attacks on drug cartels in Mexico during the past year, including the operation in which Francisco Beltrán, El Payín, was killed, allegedly the leader of a criminal organization.

"Las autoridades mexicanas y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos rechazaron el martes un reporte de CNN que afirmaba que agentes estadounidenses habían participado directamente en ataques mortales contra objetivos de cárteles en México durante el último año, entre los que se encuentra el operativo en que murió Francisco Beltrán, 'El Payín', presunto líder de una estructura delictiva.

La noticia de CNN, publicada el martes y que citaba fuentes anónimas, indicaba que la CIA había intensificado sus operaciones encubiertas en México a través de su unidad de élite Ground Branch. Esta actividad incluía la participación directa en asesinatos selectivos, entre los que se destacó la presunta participación en una operación en la que se registró una explosión de una camioneta en Tecámac, Estado de México, a finales de marzo pasado donde se reportaron dos muertos.

'El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional', dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la red social X. La presencia de agentes de la CIA en México ha tensado la relación bilateral en las últimas semanas...





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US Agents Attacks

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