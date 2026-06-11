Authorities Promote Cultural and Artistic Offerings in Nuevo León for FIFA World Cup 2026

Monterrey, Nuevo León.- Authorities from OCV Saltillo and the Secretariat of Tourism of Coahuila visited Nuevo León to promote the cultural and artistic offerings that Coahuila will have during the FIFA World Cup 2026. The aim is to encourage tourists from both countries to visit Monterrey and take a trip to Coahuila to enjoy the Saltillo International Arts Festival (FINA 2026) and the Fut Fest, which starts tomorrow, June 11, with the start of the World Cup.

Monterrey , Nuevo León . - En el marco del Mundial de Fútbol 2026, autoridades de la OCV Saltillo y de la Secretaría de Turismo de Coahuila acudieron a Nuevo León para promover la oferta cultural y artística que tendrá el vecino estado en estos días que se celebrará la justa deportiva.

La idea es que turistas nacionales y extranjeros que visiten Monterrey se den una escapada a Coahuila que celebrará el Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA 2026) y el Fut Fest, que arranca mañana 11 de junio con el arranque del Mundial. En la rueda de prensa estuvieron presentes Martha Elena Moncada, encargada de la Secretaría de Turismo de Coahuila; Jimena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey; Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo; Lidia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo y Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.

González Rodríguez presentó el Fut Fest Saltillo 2026 que inicia mañana y comprende más de 120 eventos y actividades para toda la familia. El evento se realizará del 11 de junio al 19 de julio en las instalaciones del Biblioparque Norte y comprende la transmisión de partidos, así como espectáculos musicales con una cartelera integrada por el grupo Bronco, Diego y Emilio Navaira, Moy Bobadilla, Vagón Chicano, Los Mier, Los Herederos de Nuevo León y Arnulfo jr, entre otros.

El costo de los boletos en taquilla es de 65 pesos y 68 en boletera. Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo de Coahuila realizó una invitación a conocer toda la oferta que tiene la entidad en museos, la ruta del vino y otros atractivos.

"Los invitamos a descubrir nuestros museos: el Museo del Desierto, el Museo de las Aves, somos muy orgullosos de nuestros destinos; nuestra ruta del vino, nuestros Pueblos Mágicos, nuestra oferta gastronómica", destacó. Además, dijo que a todo se suma la gran oferta cultural que tendrá el Festival de las Artes Saltillo 2026 que es uno de los eventos que se proyecta como uno de los más importantes de México en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

"Quienes visiten Saltillo durante esta temporada encontraran una agenda extraordinaria de actividades a través de Saltillo para el mundo y la FINA 2026, nuestra capital ofrecerá más de 400 eventos culturales, recreativos y de convivencia con conciertos, danza, teatro, literatura, cine, exposiciones y actividades para toda la familia", resaltó. La funcionaria estatal resaltó la seguridad que existe en Coahuila para sus visitantes.

"Hoy somos un estado seguro y competitivo, condiciones que permiten que el turismo siga creciendo y generando oportunidades para todos", puntualizó





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