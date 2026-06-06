Authorities warn of potential increase in family violence during soccer season in Celaya

Municipal authorities in Celaya have warned that family violence could increase by up to 30 percent during the upcoming soccer season, attributing it to alcohol consumption and the heightened emotions generated by sporting events.

Autoridades municipales advirtieron que la violencia familiar en Celaya podría aumentar hasta 30 por ciento durante la temporada futbolera. Esto se atribuye al consumo de alcohol y a que la euforia generada por los encuentros deportivos puede provocar cambios en el estado de ánimo de las personas e, incluso, reacciones violentas.

Según estudios de mis compañeros de la universidad, no solo de la Universidad de Guanajuato, durante los mundiales de fútbol aumenta en promedio un 30 por ciento la violencia familiar. Les comento esto porque luego van a preguntar cuánto aumentó la violencia, y existen estudios que revelan que la violencia familiar se incrementa hasta en un 30 por ciento, informó el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.

El presidente municipal indicó que la tensión generada por los partidos de fútbol podría derivar en conflictos al interior de los hogares.

"Yo creo que debe ser por la tensión. No lo entendía, pero deduzco que cuando juega o pierde mi equipo, o algún equipo que me gusta, la gente se pone tensa. Cuando ganan o pierden, aumentan las emociones. Los estudios señalan que la violencia familiar aumenta en promedio un 30 por ciento durante los mundiales de fútbol", indicó el alcalde





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