El gobierno mexicano retrasa la prohibición de autos de combustión debido a que solo el 26.6% de las ventas fueron eléctricas. Se analizan nuevos desafíos de infraestructura y costos para 2027.

La transición hacia la movilidad cero emisiones en México enfrenta un punto de inflexión crítico, ya que los vehículos eléctricos han fallado en consolidarse como una solución de movilidad masiva viable en el corto plazo. Esta realidad ha obligado a múltiples fabricantes y al gobierno a replantear sus estrategias iniciales de electrificación total, reconociendo que los objetivos impuestos anteriormente no se ajustan a las condiciones actuales del mercado automotriz nacional.

Bajos niveles de adopción eléctrica

La decisión administrativa responde principalmente a las dificultades estructurales que enfrenta la industria automotriz para cumplir con las metas iniciales establecidas por las autoridades. Según los datos oficiales más recientes, solo el 26.6% de las ventas de vehículos nuevos entre enero y octubre de 2026 correspondieron a modelos de tracción eléctrica o híbridos enchufables. Este porcentaje, lejos de representar un boom de adopción, señala una resistencia significativa por parte de los consumidores mexicanos ante la oferta actual.

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Requisitos para Verificación Vehicular 2027

Todo esto cambiará en la Verificación Vehicular en 2027 si aprueban los cambios regulatorios propuestos por las autoridades ambientales. Se están estableciendo nuevos requisitos técnicos para la emisión de hologramas, incluyendo categorías específicas para vehículos 0 kilómetros, 00 kilómetros y aquellos clasificados como exentos de emisiones. Estos ajustes buscan adaptar la regulación existente a la realidad de una flota donde los vehículos de combustión siguen dominando el parque automotor, permitiendo una transición más gradual y menos disruptiva.

Contexto internacional y desafíos de infraestructura

Por otro lado, este posible cambio también preocupa a la industria de carga eléctrica, que advierte que la transición hacia la movilidad eléctrica está siendo mucho más complicada de lo que muchos anticipaban. Las barreras de precio, la limitada infraestructura de recarga en zonas rurales y urbanas, y la baja demanda consolidada impiden una adopción más acelerada. No necesariamente porque los autos eléctricos sean una mala alternativa técnica, sino porque el ecosistema de soporte no está listo para soportar un volumen masivo de usuarios. En contraste, el Reino Unido todavía mantiene sus planes de prohibir la venta de autos nuevos exclusivamente de gasolina o diésel en 2030, aunque permitirá que los híbridos sigan en el mercado hasta 2035, marcando una divergencia clara en las estrategias globales.

Precios, marcas y futuro del sector

La incertidumbre marca la trayectoria de las grandes marcas establecidas y nuevas entrantes en el país. El Audi Q6 Sportback e-tron ya tiene precio en México y llega con 680 km de autonomía y un diseño deportivo, pero su alta cotización limita su alcance. Por otra parte, marcas como BYD han enfrentado scrutiny regulatorio; una oficina fue cateada por orden judicial debido a acusaciones de ingeniería inversa no autorizada. Mientras tanto, la industria de repuestos y mantenimiento también se ve afectada, con casos donde dueños de Tesla enfrentan riesgos legales o talleres como el de Mateo Tormos advierten sobre fallos por frío en baterías. La falta de estabilidad en las normas impide que la industria planifique a largo plazo, lo que ha llevado a algunos expertos a criticar la decisión de establecer objetivos demasiado ambiciosos sin considerar las condiciones reales del mercado mexicano.