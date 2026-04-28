Autopista Veracruz-Puebla: Alto riesgo de accidentes por falta de mantenimiento y conductores inexpertos

El tramo Maltrata-Esperanza de la autopista Veracruz-Puebla registra al menos cuatro accidentes semanales debido a la mala conservación de la vía y la falta de experiencia de los conductores. Además, se reporta un robo en una construcción en Xalapa, donde delincuentes usaron un taxi para cometer el delito.

El consejero de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Enrique Rustrián, destacó que la autopista Veracruz-Puebla, en el tramo Maltrata-Esperanza, enfrenta un grave problema de seguridad vial, con al menos cuatro accidentes semanales que en ocasiones provocan el cierre de la circulación durante horas.

Según Rustrián, el tramo es especialmente peligroso debido a su pronunciada pendiente y a las condiciones climáticas adversas, agravadas por el deterioro de la infraestructura vial. En particular, mencionó que la salida de los túneles presenta daños significativos en la cinta asfáltica, con baches que pueden causar accidentes graves al salir de ellos. A pesar de los intentos de reparación, el segundo túnel sigue en mal estado, lo que incrementa el riesgo para los conductores.

Además, el consejero señaló que la falta de experiencia de los operadores y la escasa inversión en mantenimiento por parte de las empresas de transporte son factores clave que contribuyen a la alta incidencia de accidentes. Muchas compañías, debido a la presión económica, postergan servicios esenciales como el cambio de llantas o la revisión de frenos, lo que pone en peligro la seguridad de los viajeros.

Por otro lado, el tiempo de liberación de la vía tras un accidente varía según la gravedad del siniestro. En casos de carambolas, se requiere la intervención de grúas, aseguradoras y autoridades de la Fiscalía, lo que puede prolongar el cierre hasta 20 horas. Mientras tanto, los usuarios se ven obligados a buscar rutas alternativas, lo que genera congestión en carreteras secundarias y afecta la logística de transporte en la región.

En otro incidente relacionado con la inseguridad, se reportó el robo de material de una casa en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, que llegaron en un taxi, aprovecharon la ausencia de los propietarios para sustraer herramientas y materiales de valor. Este tipo de delitos refleja la vulnerabilidad de las construcciones en obra gris, que suelen ser blanco de robos debido a la falta de vigilancia adecuada.

Las autoridades locales han sido alertadas y se espera que refuercen los patrullajes en la zona para prevenir futuros incidentes





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