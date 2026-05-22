La campaña de Kamala Harris no pudo demostrar lealtad a Joe Biden y falló en su objetivo de construir un caso afirmativo a su favor durante la contienda en 2024. La campaña de Donald Trump pudo aprovechar las debilidades de Harris y poco a poco, debilitar su posición entre los votantes. Ahora, un borrador de autopsia interna demócrata sugiere que la campaña de Harris falló en la oportunidad de hacer mella en la posición de Donald Trump entre los votantes y perdimos las oportunidades de atacar a su campaña

El borrador de una autopsia interna demócrata de las elecciones presidenciales de 2024, hecho público el jueves, sostiene que la campaña de la ex vicepresidenta Kamala Harris no presentó un 'caso afirmativo' a su favor, no laseparó suficientemente del presidente Joe Biden y se vio perjudicada por un anuncio de Donald Trump en que era atacada por apoyar la cirugía para los reclusos transgénero.

El informe preliminar publicado por el Comité Nacional Demócrata, al que le faltan muchas secciones y está lleno de anotaciones que cuestionan sus métodos, sugiere que la campaña de Harris perdió oportunidades de hacer mella en la posición de Donald Trump entre los votantes. Aunque afirma que el cambio tardío de Biden a Harris para liderar la fórmula ayudó a los demócratas que se postulaban a otras elecciones, hay cinco conclusiones clave en el informe.

La campaña de Harris no logró construir un argumento afirmativo a su favor. El informe sugiere que la campaña de Harris se basó demasiado en la suposición de que los votantes rechazarían a Trump y no presentó un caso sólido a favor de la vicepresidenta. Los votantes de base necesitaban razones para votar EN FAVOR de Harris, así como en contra de Trump.

Perdiendo oportunidades de hacer 'incluso rupturas mesuradas' con Biden en políticas que la habría ayudado en la contienda, Harris desaprovechó sus chances de demostrar cómo un gobierno Harris-Walz sería más eficaz al atender las necesidades estadounidenses. La campaña de Harris no logró establecer una estrategia definida o consistente para erosionar la posición pública de Trump. La incapacidad de la campaña de Harris para influir en cómo los votantes percibían a Trump fue un gran fracaso, según el informe.

Era necesario encontrar formas de demostrar cómo un gobierno Harris-Walz sería más eficaz al atender las necesidades estadounidenses y presentaba un caso más fesivo de por qué Trump debería haber sido descalificado para volver a ocupar el cargo. El anuncio de Trump sobre reclusos transgénero funcionó durante la contienda. El video mostraba a Kamala Harris expresando su apoyo a cirugías financiadas con fondos públicos para reclusos transgénero.

El análisis de la contienda reveló que el ataque fue muy eficaz, y se consideraba que la campaña estaba acorralada. Aun así, Harris no tenía buena manera de responder, y si ella no cambiaba de postura, no hay nada que hubiera funcionado como respuesta





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