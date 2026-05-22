Autoras 'Una perra llamada Nervios' e 'El sueño de la oruga' participarán en la premiación durante la edición 40 de la FILDG

Fundación SM México anunció la elección de las autoras ganadoras de sus premios de literatura infantil y juvenil. La ceremonia de premiación se llevará a cabo durante la edición 40 de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, donde se mostrará la importancia del arte y las habilidades de escritura de las autoras participantes.

Las autoras de 'Una perra llamada Nervios' y 'El sueño de la oruga' participarán en la ceremonia de premiación durante la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Fundación SM México anunció la elección de las autoras ganadoras de sus premios de literatura infantil y juvenil. La elección destaca por fomentar el gusto por la lectura y retratar con sensibilidad y riqueza narrativa, valores humanos profundos que dialogan con la experiencia y emoción de niñas, niños y jóvenes lectores, según el documento. La ceremonia se llevará a cabo durante la edición 40 de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, que contará a Italia como Invitado de Honor





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