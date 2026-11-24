Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para localizar a 10 personas desaparecidas entre niños y adultos en Irapuato y otras zonas de Guanajuato y Michoacán.

Las autoridades mexicanas han lanzado una urgente súplica a la ciudadanía para apoyar en la localización de diez personas dadas por desaparecidas en el estado. Este llamado incluye a menores de edad, adolescentes y adultos, resaltando la necesidad de difundir masivamente sus fichas de identificación para acelerar las labores de búsqueda.

Perfiles de Menores en Irapuato y Michoacán

Entre los perfiles más críticos se encuentran dos niños pequeños que fueron vistos por última vez en fechas específicas. Ángel Francisco Olmos Torres, de apenas un año de edad, desapareció el pasado 9 de octubre en compañía de su progenitora. Mide 90 cm, tiene cabello negro rizado y ojos café oscuro alargados, sin registros de vestimenta particular.

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También se busca a un niño de 11 años, visto por última vez el 23 de noviembre. Con 1.20 m de altura y cabello castaño oscuro lacio, presenta cicatrices distintivas en el antebrazo derecho. Su última aparición fue vistiendo una playera verde y pantalón negro, datos clave para identificarlo.

Identidad de Adolescentes y Uniformes Escolares

Las autoridades detallan las características físicas de jóvenes estudiantes desaparecidas, destacando vestimentas escolares como elemento de identificación. Génesis Mayte Castillo Cervantes mide 1.60 m, tiene cabello negro lacio y un tatuaje con un corazón y un electrocardiograma en la mano derecha. Fue vista por última vez con uniforme morado y tenis blancos.

Blanca Vianey Jiménez Vázquez, también de Irapuato, Guanajuato, mide 1.50 m y posee cabello castaño claro ondulado. Al igual que su compañera, vestía uniforme escolar morado con filipina con logo. Se indica que no cuenta con señas particulares visibles en su piel o extremidades.

Características Físicas y Señas Distintivas

En el caso de Nelly Nahomi Estévez Rojas, se resalta un lunar en la espalda baja y cicatrices en ambos antebrazos. Mide 1.60 m y tiene cabello castaño claro lacio. Su descripción física es fundamental para que la ciudadanía pueda reconocerla en caso de avistamiento fortuito.

Jonathan Isaac Trujillo Ramos, de complexión delgada, lleva tatuajes con la leyenda "Trujillo" en un antebrazo y "Jonathan" en el dedo índice. Además, cuenta con un piercing en la nariz izquierda y aretes. Vestía una sudadera negra, pantalón azul y tenis blancos en su última aparición.

Katherine Denisse Torres Rodríguez se identifica por su cabello rubio teñido y rizado, así como por múltiples tatuajes en pecho, brazos y piernas. Estos rasgos personales son vitales para diferenciarla de otros casos y facilitar su hallazgo por parte de las fuerzas del orden.

Adulto Mayor y Contacto de Emergencias

Se busca a un hombre de 52 años, visto por última vez el 23 de noviembre, con 1.60 m de estatura, tez morena oscura y cabello canoso lacio. Presenta moretones en el brazo izquierdo y estómago. Vestía camisa gris con cuello, pantalones de mezclilla azul marino y botas de casquillo negro con naranja.

Las autoridades instan a la población a reportar cualquier avistamiento o información relevante de inmediato. El número oficial para denuncias y consultas es el 911. La difusión de estos datos es considerada una herramienta vital para la recuperación de las personas mencionadas.