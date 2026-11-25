Buscan a Eduardo Salazar, 45, y José Luis García, 25, en Jalisco. Conoce las señas particulares y cómo reportar avistamientos a las autoridades.

Las autoridades locales en Jalisco han intensificado las operaciones de búsqueda para localizar a dos hombres desaparecidos, Eduardo Salazar y José Luis García. La presión social y familiar ha aumentado tras la falta de novedades en los paraderos de ambos individuos, quienes fueron vistos por última vez en fechas distintas en el estado.

Detalles sobre Eduardo Salazar

Eduardo Salazar, de 45 años de edad, fue visto por última vez el 4 de septiembre de 2026 en la colonia mencionada en los reportes iniciales. Para la identificación precisa, se indica que mide 1.76 metros de estatura, tiene tez morena clara y complexión mediana. Entre sus rasgos distintivos se encuentran lunares ubicados en las orejas y el cuello.

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En cuanto a su vestimenta, la última descripción señala que llevaba puesto un pantalón de mezclilla, una playera de color verde militar y tenis color negro de la marca Nike. Las autoridades han solicitado a la población estar atenta a cualquier avistamiento de estas características físicas y de indumentaria.

Características de José Luis García

José Luis García, de 25 años de edad, fue visto por última vez el 12 de octubre de 2026 en la misma entidad. El reporte destaca una gran cantidad de tatuajes y marcas corporales que sirven como señas particulares fundamentales para su identificación. Se le observó con un tatuaje en el antebrazo izquierdo que incluye una imagen y líneas que simulan venas.

Además, en el cuello presenta el número "2000" y, en el lado derecho del mismo, una figura de labios a tinta roja. En el antebrazo derecho lleva grabado el nombre "aylani". Otras marcas físicas incluyen cicatrices en la mano derecha y la rodilla derecha, así como un lunar pequeño de color negro cerca del ojo derecho.

Contexto de otras desapariciones

Si bien la búsqueda actual se centra en Eduardo y José, el informe original también menciona a otros individuos desaparecidos en el mismo periodo. Entre ellos se encuentran Estrella Nicole Vargas Sánchez y Liam Guadalupe Vargas Sánchez, menores de 5 años vistos por última vez el 21 de noviembre de 2026. Asimismo, se reporta la desaparición de una joven de 17 años y otra de 24 años, así como de un hombre de 25 años llamado Gustavo Adolfo Pantoja Vazquez.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana para resolver estos casos con urgencia. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Eduardo Salazar o José Luis García, o de los demás mencionados, debe actuar inmediatamente.

Para reportar avistamientos o brindar pistas, se insta a la población a contactar al número de emergencias 911 o comunicarse directamente con la agencia correspondiente. La rapidez en la difusión de información puede ser clave para el éxito de las operaciones de localización.