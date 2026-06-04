Autoridades confirman normalidad operativa en instalaciones portuarias de Manzanillo tras inspecciones

Inspecciones conjuntas de la Marina, ASIPONA, Semarnat y Profepa verifican que el puerto de Manzanillo sigue operando sin daños ni riesgos ambientales después del reciente incidente.

En el marco de las acciones de vigilancia y control que se han intensificado en la zona portuaria de Manzanillo , autoridades de distintas dependencias federales han declarado que las instalaciones continúan operando con normalidad, sin registrar daños ni incidentes vinculados al reciente suceso que movilizó a la opinión pública.

Según informó el responsable de la unidad de Resguardo Marítimo Federal, en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo y la Secretaría de Marina, las inspecciones realizadas los días 2 y 3 de junio constataron que los equipos, estructuras y áreas de trabajo se encuentran en óptimas condiciones, sin evidencia de contaminación, derrames o cualquier tipo de alteración que pudiera comprometer la seguridad operativa del puerto.

Se destacó, además, que el personal especializado de la Marina, apoyado por equipos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), llevó a cabo una serie de pruebas de calidad del agua y del suelo, confirmando la ausencia de residuos nocivos y garantizando la preservación del ecosistema marino adyacente





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