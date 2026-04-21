Autoridades de Acámbaro descartan nuevos reportes de maltrato animal y aclaran situación en San Juan Jaripeo

Tras una exhaustiva investigación, el municipio de Acámbaro desmiente acusaciones contra el delegado de San Juan Jaripeo y hace un llamado a evitar denuncias falsas que afectan la integridad de los ciudadanos.

Las autoridades municipales de Acámbaro , en el estado de Guanajuato , han emitido un comunicado oficial para aclarar la situación respecto a los recientes rumores sobre el supuesto envenenamiento de animales en la región.

Según Baruc Camacho Zamora, quien funge como jefe de Atención a Delegados, no se ha registrado ninguna denuncia formal o reporte oficial adicional que sustente una ola de violencia contra la fauna local en las comunidades del municipio, a pesar de la alarma social que estos rumores habían generado en días recientes. El funcionario recalcó que las instancias pertinentes mantienen una política de puertas abiertas para investigar cualquier irregularidad, siempre bajo el amparo de pruebas concretas y procesos legales debidamente fundamentados, alejándose de los señalamientos mediáticos o rumores sin sustento. El punto central de esta aclaración surge a raíz del caso específico en la comunidad de San Juan Jaripeo, donde el delegado local fue blanco de acusaciones graves que lo vinculaban directamente con la muerte de varios perros. Ante la seriedad de los cargos, las autoridades municipales procedieron a realizar una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas y revisión de pruebas documentales. La investigación permitió determinar de manera clara que el funcionario auxiliar no tuvo participación alguna en estos hechos, ya que quedó plenamente acreditado que, durante las fechas en las que supuestamente ocurrieron los incidentes, él se encontraba fuera de la comunidad atendiendo una urgencia médica familiar, lo cual fue corroborado por registros hospitalarios. Este hallazgo ha permitido limpiar el nombre del delegado ante la comunidad. La administración municipal ha enfatizado la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad ciudadana, advirtiendo que los señalamientos infundados pueden acarrear consecuencias legales severas para quienes los emiten sin pruebas. El delegado afectado, considerando que su integridad, honor y credibilidad han sido gravemente dañados, está evaluando interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público bajo la figura de calumnia. El jefe de delegados hizo un llamado a la calma y a la cordura, recordando que la justicia debe buscarse a través de los canales institucionales. La meta de las autoridades es garantizar un ambiente de paz donde no tengan cabida el maltrato animal ni el linchamiento social de ciudadanos basados en suposiciones, promoviendo siempre la cultura de la denuncia formal como única vía para resolver conflictos en la sociedad acambarense





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