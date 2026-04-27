Autoridades de Tabasco Aseguran Cerca de Media Tonelada de Droga y Detienen a Presunto Narcotraficante Buscado en EE.UU.

En un operativo en Huimanguillo, Tabasco, autoridades estatales incautaron 357 kg de marihuana y 114 kg de metanfetamina, deteniendo a Juan Francisco ‘N’, alias ‘El Bravo 2’ o ‘El Mata Jefes’, buscado por conspiración para distribuir cocaína y heroína en Estados Unidos. El hallazgo ocurre en un contexto de creciente violencia en el estado.

En un significativo operativo de seguridad, autoridades estatales de Tabasco , en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, lograron asegurar un importante cargamento de droga en el municipio de Huimanguillo .

El hallazgo, que asciende a casi media tonelada de sustancias ilícitas, se produjo en las inmediaciones del puente Tonalá, un punto estratégico en la región. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco informó que el cargamento estaba siendo transportado en una camioneta tipo pick-up de color rojo, con una caja seca blanca y placas registradas en el Estado de México.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades descubrieron además rejas de plástico que presumiblemente se utilizaban para ocultar la droga durante su traslado. Este descubrimiento subraya la sofisticación con la que operan las organizaciones criminales y la importancia de la vigilancia constante por parte de las fuerzas del orden. La detención de Juan Francisco “N”, de 33 años, quien era el conductor de la camioneta, representa un golpe importante contra el narcotráfico en la región.

Se le decomisaron 357 kilogramos de marihuana, distribuidos en 15 bolsas de plástico, y 114 kilogramos de metanfetamina tipo “cristal”, cuidadosamente empacados en seis cajas de cartón similares a las utilizadas para el transporte de huevos, lo que demuestra un intento de camuflaje para evitar la detección. El detenido, conocido también como 'El Bravo 2' o 'El Mata Jefes', no solo enfrenta cargos en México, sino que también es buscado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cocaína y heroína, lo que indica una conexión transnacional en sus actividades ilícitas.

El aseguramiento de esta droga se produce en un contexto de creciente violencia en Tabasco, donde en los últimos meses se han registrado ejecuciones, ataques armados y la aparición de mensajes atribuidos a grupos criminales que se disputan el control territorial y las rutas de trasiego de drogas. La situación de inseguridad en el estado ha generado preocupación entre la población y ha puesto a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad pública.

La presencia de estos grupos criminales no solo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también tiene un impacto negativo en la economía y el desarrollo de la región. La SSyPC ha intensificado sus operativos en los puntos estratégicos del estado para combatir la delincuencia y desmantelar las estructuras criminales. La coordinación con otras fuerzas de seguridad, tanto a nivel estatal como federal, es fundamental para lograr resultados efectivos en la lucha contra el narcotráfico y la violencia.

La detención de Juan Francisco “N” y el decomiso de la droga son un ejemplo de esta colaboración y de la determinación de las autoridades para enfrentar el problema de la inseguridad en Tabasco. La investigación continúa en curso para determinar la procedencia de la droga, la ruta que seguía y la posible participación de otras personas en el delito.

Se espera que esta investigación arroje luz sobre las redes de narcotráfico que operan en la región y permita desmantelar las estructuras criminales que las sustentan. La situación en Tabasco refleja una tendencia preocupante a nivel nacional, donde la violencia y el narcotráfico siguen siendo un desafío importante para las autoridades.

La disputa entre diferentes grupos criminales por el control territorial y las rutas de trasiego ha generado un aumento en la violencia y ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos. La falta de oportunidades económicas y la desigualdad social son factores que contribuyen a la proliferación del crimen organizado y dificultan la lucha contra el narcotráfico.

Es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y promuevan el desarrollo económico y social de las comunidades más vulnerables. Además, es fundamental fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, mejorar la capacitación de los policías y fiscales, y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

La colaboración entre las diferentes instancias de gobierno, así como la participación de la sociedad civil, son elementos clave para lograr resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado y la violencia. El caso de Tabasco, con el aseguramiento de casi media tonelada de droga y la detención de un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos, pone de manifiesto la necesidad de redoblar los esfuerzos para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El detenido, el vehículo y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para la integración de la carpeta de investigación, lo que permitirá llevar a cabo un juicio justo y determinar la responsabilidad penal de Juan Francisco “N”





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tabasco Narcotráfico Droga Marihuana Metanfetamina Huimanguillo FIRT Olmeca Estados Unidos Juan Francisco N El Bravo 2 El Mata Jefes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aseguran cargamento de bebidas alcohólicas ilegales en Nuevo LaredoAgentes federales detuvieron un tractocamión con bebidas alcohólicas sin la documentación fiscal necesaria en Nuevo Laredo. El conductor, originario de Jalisco, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Read more »

México en condiciones para aprobar la “Ley Trasciende por una Muerte Digna”, aseguran activistas y senadoresEl senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, confió en la aprobación de la “Ley Trasciende” y dijo que se trata de una oportunidad histórica para avanzar en la propuesta legislativa

Read more »

El trigo, el maíz y la soja de Chicago suben ante el repunte del petróleoEl trigo de ⁠Chicago tocó este lunes sus máximos de los últimos diez meses, mientras que el ⁠maíz y la soja también subían ante las ganancias del petróleo crudo.

Read more »

Avaló Segob 20 permisos a casinos vinculados con secuestro y extorsión en TabascoRevelan que Segob otorgó 20 permisos de casinos a empresa vinculada con la familia de un exfuncionario de Tabasco ligado al crimen organizado

Read more »

Cae presunto responsable de disparar contra patrulla en CuauhtémocVecinos de una unidad habitacional cercana aseguran que el ahora detenido ya generaba preocupación desde antes

Read more »

Perfil: 'El Jardinero', el exjefe de seguridad de 'El Mencho', detenido por SemarOmar García Harfuch anunció su captura este lunes en el estado de Nayarit

Read more »