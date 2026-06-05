Autoridades de Torreón refuerzan llamado para cumplir la Ley Seca durante jornada electoral del 7 de junio

La presidenta de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil de Torreón, Dora Elia Salinas Durán, instó a comerciantes de bebidas alcohólicas a acatar la Ley Seca estatal que inicia el 6 de junio y culmina el 7 de junio, con el fin de garantizar un entorno seguro para la votación. Se implementará un operativo de supervisión en coordinación con corporaciones de seguridad.

En el marco de la jornada electoral programada para el próximo domingo 7 de junio, la presidenta de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, Dora Elia Salinas Durán , hizo un llamado público a todos los propietarios, encargados y responsables de establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas en el municipio de Torreón .

El exhorto busca garantizar el estricto cumplimiento de la disposición de orden estatal conocida como Ley Seca, la cual establece la suspensión temporal de la venta y consumo de bebidas embriagantes durante el proceso electoral. La regidora recordó que, conforme al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, esta medida restrictiva entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y se mantendrá activa hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio, abarcando así la totalidad del territorio estatal.

Durante ese lapso, toda actividad relacionada con la comercialización, distribución o suministro de alcoholqueda estrictamente prohibida, sin excepción alguna. Para velar por el acate de esta normativa, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal desplegará un operativo especial de supervisión y vigilancia. Este operativo se realizará en estrecha coordinación con diversas dependencias municipales y corporaciones de seguridad, con el objetivo principal de identificar y sancionar cualquier tipo de incumplimiento.

La autoridad municipal enfatizó que la restricción no solo alcanza a los comercios fijos o semifijos, sino que también se extiende a todo tipo de eventos, festejos o reuniones sociales que sean de acceso público, donde también queda expresamente vetada la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas. Esta medida responde a las directrices emitidas por las autoridades estatales con la finalidad de preservar el orden público y la paz social durante la celebración de la jornada democrática.

La edil subrayó que el acate de la Ley Seca es fundamental para construir y mantener un ambiente de civilidad, seguridad y tranquilidad que permita a la ciudadanía ejercer su derecho al voto sin perturbaciones, en un marco de plena normalidad democrática. Asimismo, reiteró el llamado a los comerciantes y a los organizadores de eventos para que actúen conresponsabilidad y pleno apego a la ley, evitando así incurrir en infracciones que puedan derivar en sanciones administrativas, que van desde multas hasta la clausura temporal o definitiva de los establecimientos.

La Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, que preside Dora Elia Salinas Durán, está integrada también por las regidoras María Fernanda González Aponte y Rosa María Díaz Venegas, así como por el regidor Raúl Fabián Ruelas Navarro. Esta instancia municipal tiene como encomienda principal supervisar el funcionamiento de los comercios y velar por el cumplimiento de los reglamentos que garantizan la seguridad y la convivencia ordenada en la ciudad





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley Seca Elecciones 7 De Junio Torreón Comisión De Inspección Dora Elia Salinas Durán Venta De Alcohol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coyotiza 2026: autoridades cancelan evento off road por falta de permisos en Sierra de ZapalinaméDependencias federales y estatales informaron que el recorrido programado para el 6 de junio en la Sierra de Zapalinamé carece de autorizaciones ambientales y de protección civil

Read more »

Autoridades confirman normalidad operativa en instalaciones portuarias de Manzanillo tras inspeccionesInspecciones conjuntas de la Marina, ASIPONA, Semarnat y Profepa verifican que el puerto de Manzanillo sigue operando sin daños ni riesgos ambientales después del reciente incidente.

Read more »

Multas de hasta 40 mil pesos a quienes violen la Ley Seca durante jornada electoral en CoahuilaLa restricción iniciará a las 00:00 horas del sábado; más de mil 600 licencias de alcohol fueron notificadas en la Región Centro

Read more »

Ley Seca en Junio 2026: ¿Habrá en CDMX? Cuándo Empieza y A Qué Hora Dejan de Vender AlcoholHay Ley Seca en junio 2026 en México, por eso checa si prohíben las bebidas en CDMX y cuándo dejan de vender alcohol

Read more »