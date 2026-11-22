El Gobierno del Estado de México reporta un avance del 80% en la rehabilitación de 28 km de Paseo Tollocan, beneficiando a 1.6 millones de habitantes con una inversión de 156 millones de pesos.

El Gobierno del Estado de México ha comunicado que las obras de rehabilitación en Paseo Tollocan han alcanzado un avance significativo del 80 por ciento. Esta intervención vial, que abarca un tramo de 28 kilómetros en Toluca, cuenta con una inversión total de 156 millones de pesos asignados por la administración estatal. El proyecto es una pieza clave dentro de la estrategia "2026, Año de las Obras en Edoméx".

Detalles Técnicos y Materiales de la Obra

La renovación estructural se enfoca en la carpeta asfáltica tanto de los carriles centrales como de los laterales, en ambas direcciones del tráfico. El recorrido de las obras se extiende desde el puente situado sobre la vía Adolfo López Mateos hasta llegar a las Torres Bicentenario. Jesús Mejía Gómez, ingeniero residente de la obra que pertenece a la Junta de Caminos del Estado de México, ha detallado la complejidad técnica de estos trabajos.

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Las labores incluyen procesos críticos como el fresado de la superficie existente, la renivelación de registros, la construcción de nuevos muros y la colocación de señalización vial adecuada. Un aspecto fundamental del control de calidad implica la gestión térmica del material asfáltico, el cual se trasporta desde la planta a temperaturas que oscilan entre 150 y 160 grados centígrados. Posteriormente, este material se extiende sobre la vialidad a una temperatura aproximada de 140 grados para garantizar su adherencia y durabilidad.

Cronograma de Ejecución y Horarios

Para minimizar el impacto en la movilidad urbana, la intervención se realiza en distintos horarios según el tipo de carril. En los carriles centrales, las labores de rehabilitación se desarrollan durante el día, de 8:00 a 18:00 horas. Por el contrario, en los carriles laterales, los trabajos se ejecutan durante la noche, en un franja que va de las 22:00 a las 5:00 horas.

Esta estrategia de turnos rotativos permite mantener operativos los flujos de tránsito en la mayor parte de la vía principal. El ingeniero Mejía Gómez destacó que Paseo Tollocan es una de las arterias viales más importantes de la capital mexiquense debido al alto volumen diario de vehículos que circulan por ella. La rehabilitación busca mejorar las condiciones generales de tránsito y la seguridad para los automovilistas.

Impacto Social y Beneficiarios Directos

La administración estatal estima que esta mejora en la infraestructura vial beneficiará directamente a alrededor de un millón 600 mil habitantes del Valle de Toluca. La renovación de la carpeta asfáltica tiene como objetivo principal optimizar la fluidez del tráfico y reducir los riesgos de accidentes en una de las zonas de mayor congestión del estado. Con este proyecto, el gobierno estatal avanza en su compromiso de modernizar la conectividad vial regional.