Avances en Cardiología Intervencional de Puerto Rico transforman tratamiento cardiovascular

Especialistas de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional presentan en su XVIII Conferencia Anual innovaciones en TAVR e imagen intravascular.

La cardiología intervencional en Puerto Rico experimenta un cambio clínico y tecnológico sin precedentes durante la XVIII Conferencia Anual organizada por la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional. Cuatro expertos líderes de esta especialidad analizaron los avances que están redefiniendo el pronóstico de los pacientes con enfermedades cardiovasculares estructurales y obstrucciones coronarias complejas. El encuentro posiciona a la medicina puertorriqueña en el escenario científico internacional mediante el uso de mayor precisión, seguridad y rapidez en la recuperación de los pacientes.

Tratamiento de la estenosis aórtica con tecnología TAVR

Uno de los ejes centrales del debate fue el manejo de la estenosis aórtica, identificada como la valvulopatía más frecuente en la población general. El doctor Héctor Martínez, cardiólogo intervencional y director de cardiología junto con el Laboratorio de Cateterismo Cardíaco del Mayagüez Medical Center, alertó sobre la tendencia de los pacientes en la isla a llegar tarde a consulta. Este retraso se debe a la subestimación de un soplo cardíaco detectado en chequeos rutinarios, lo cual aumenta significativamente el riesgo de fallo cardíaco y mortalidad, especialmente en personas mayores de setenta y cinco años.

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El TAVR es un procedimiento mínimamente invasivo que no requiere cirugía tradicional, ya que se realiza a través de pequeños accesos en la ingle. El doctor Héctor Martínez destacó que más del noventa y cinco por ciento de los pacientes con estenosis aórtica son candidatos aptos para esta tecnología moderna. Las válvulas actuales ofrecen una durabilidad estimada entre siete y diez años, permitiendo altas hospitalarias en apenas veinticuatro horas tras una selección anatómica rigurosa realizada mediante tomografía computarizada.

Evolución de criterios clínicos y atención asintomática

El doctor Miguel Campos, cardiólogo intervencional y director del Laboratorio de Cardiología del Hospital Pavia, profundizó en la evolución de los criterios clínicos para intervenir en casos de estenosis aórtica severa antes de que aparezcan síntomas incapacitantes. Señaló que el setenta y cinco por ciento de los pacientes asintomáticos desarrollará manifestaciones clínicas en un plazo de dos años. Además, en uno de cada tres casos, el debut de la enfermedad ocurre de forma crítica con edema pulmonar y requiere hospitalización de emergencia.

Aunque no se demostró una disminución en la mortalidad al intervenir tempranamente en estos pacientes, el enfoque electivo evita las hospitalizaciones de emergencia. El doctor Miguel Campos subrayó que actuar de manera controlada y electiva ofrece enormes beneficios al equipo multidisciplinario, permitiendo una atención más segura y planificada para los pacientes que necesitan intervención valvular.

Adopción de imagen intravascular e inteligencia artificial

El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional resaltó cómo la proyección global de los especialistas locales corre paralela a la adopción de tecnologías avanzadas como la imagen intravascular y la inteligencia artificial. La transmisión de casos en vivo desde hospitales de la isla ha facilitado el intercambio de conocimiento. Mientras que hace pocos años apenas el diez por ciento de los operadores en Estados Unidos empleaba estas herramientas, su uso en la práctica compleja actual alcanza niveles mucho más altos, mejorando la precisión del diagnóstico.

La integración de estas herramientas permite tratar obstrucciones severamente calcificadas o casos de reestenosis intrastent sin necesidad de dejar múltiples capas metálicas en la arteria. Esto representa un avance significativo en la gestión de enfermedades coronarias complejas, permitiendo a los especialistas mantener la anatomía nativa del paciente con mayor eficacia y menor riesgo de complicaciones a largo plazo.

Impacto de balones medicados en la práctica clínica

Los especialistas destacaron el impacto clínico de los balones de corte, la litotripsia intravascular y los balones recubiertos de medicamentos aprobados por la FDA. El doctor Santiago Trinidad, cardiólogo intervencional y presidente electo de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional, explicó que el balón medicado permite administrar la terapia adecuada para evitar la reestenosis. Esta técnica evita colocar una segunda capa de metal dentro de la arteria, lo que facilita que la anatomía nativa se mantenga intacta y funcional.

Las terapias se distribuyen a través de toda la isla, con prioridades institucionales centradas en integrar otras especialidades médicas y educar directamente a los pacientes. El objetivo es asegurar el acceso sin demoras a estas terapias de vanguardia. En sintonía con la visión del doctor Santiago Trinidad sobre estrategias híbridas entre cateterismo y cirugía de revascularización, la conferencia reafirmó el compromiso del gremio médico puertorriqueño con una cardiología de precisión que prolonga la vida y el bienestar de sus pacientes.