Avances en reemplazo percutáneo de válvula aórtica por Mayo West Medical Center

Mayo West Medical Center reduce mortalidad un 30% y complicaciones con nueva terapia percutánea para válvula aórtica dirigida a pacientes de alto riesgo quirúrgico.

El cardiólogo intervencional Héctor Martínez, director del Departamento de Cardiología en el Mayo West Medical Center, ha destacado los significativos avances logrados mediante la terapia de reemplazo percutáneo de válvula aórtica. Esta innovación tecnológica representa una alternativa vital para pacientes clasificados como de alto riesgo quirúrgico, quienes anteriormente enfrentaban limitaciones severas debido a comorbilidades que impedían su acceso a cirugías convencionales.

Reducción de mortalidad y nuevas alternativas

Durante los últimos cinco años de implementación de esta terapia en el centro médico, el equipo liderado por Martínez ha logrado salvar vidas al ofrecer una opción viable donde antes no existía tratamiento adecuado. La aplicación sistemática de este procedimiento ha permitido disminuir la tasa de mortalidad aproximadamente un 30 % en la población atendida, transformando el pronóstico de aquellos que no eran considerados candidatos adecuados para intervención quirúrgica abierta.

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Antes de la incorporación de esta tecnología especializada, se estimaba que aproximadamente el 40 % de los pacientes diagnosticados con esta condición cardíaca no recibía ningún tipo de tratamiento, lo cual estaba asociado con una elevada mortalidad al cabo de cinco años. La disponibilidad actual de estas herramientas terapéuticas ha invertido radicalmente esta estadística histórica, proporcionando seguridad y esperanza a grupos de pacientes previamente excluidos.

Técnicas de acceso vascular y gestión coronaria

Uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad integral del procedimiento reside en el manejo preciso del acceso vascular. El equipo clínico utiliza una técnica de micropunción acompañada de guía ecográfica en tiempo real, lo que permite visualizar con exactitud el punto de introducción de los instrumentos médicos. Posteriormente, se emplea un dispositivo conocido como Perclose para realizar el cierre percutáneo del acceso, reduciendo el riesgo de sangrado relacionado a menos del 1 %.

En casos de enfermedad coronaria severa, algunos pacientes requieren revascularización percutánea mediante stents, especialmente cuando están comprometidas arterias importantes como la descendente anterior, la circunfleja proximal o la coronaria derecha proximal. Para arterias pequeñas con un diámetro inferior a dos milímetros, no necesariamente es preciso realizar este procedimiento adicional, optimizando así la intervención.

Ciertas características anatómicas de las arterias coronarias pueden aumentar el riesgo de obstrucción durante el implante de la válvula. Para mitigar estos riesgos, el especialista mencionó estrategias de protección específicas, incluyendo técnicas de chimenea y la modificación de los velos de la válvula mediante herramientas de electrocauterio, asegurando la permeabilidad vascular durante la operación.

Planificación con tomografía y reducción de marcapasos

La planificación meticulosa del procedimiento mediante tomografía computarizada (CT scan) permite identificar con mayor precisión el lugar óptimo para implantar la prótesis. Esta tecnología evita comprometer estructuras relacionadas con el sistema eléctrico del corazón, particularmente la zona del bloqueo de rama izquierda, previniendo complicaciones neurológicas y eléctricas postoperatorias.

Mientras que anteriormente entre el 15 % y el 20 % de los pacientes podía necesitar un marcapasos permanente después del procedimiento, la institución ha conseguido reducir esta proporción a menos del 9 %. Este descenso significativo refleja la mejora en la precisión técnica y la selección adecuada de los puntos de implante valvular.

Aunque existen dispositivos de protección embólica cerebral diseñados para recoger fragmentos de calcio y material vascular cerca de las arterias carótidas, el centro no dispone actualmente de esta tecnología debido a su elevado costo. Gran parte de los procedimientos se realizan utilizando la arteria radial como segundo acceso, y estudios recientes no han demostrado un beneficio significativo en términos de seguridad, mortalidad o supervivencia a largo plazo con dichos dispositivos.

Selección de válvulas y atención de emergencias

La elección del tamaño adecuado de la válvula es un elemento crítico para reducir complicaciones futuras. Mediante la tomografía se evalúan las dimensiones del anillo aórtico para seleccionar la prótesis correspondiente, mientras que las válvulas utilizadas cuentan con una doble falda que contribuye a disminuir las fugas paravalvulares. En pacientes con calcificaciones importantes, el equipo puede anticipar el riesgo de fuga y seleccionar un balón para realizar una dilatación posterior.

Este procedimiento de expansión permite mejorar la adaptación de la prótesis a las paredes de la aorta, asegurando un sellado efectivo. El cardiólogo aclaró que las fugas paravalvulares leves no necesariamente se relacionan con un aumento de la mortalidad, mientras que las severas sí pueden asociarse con complicaciones clínicas y peores resultados funcionales a largo plazo.

Para la atención de emergencias, los procedimientos se realizan en una sala preparada específicamente para una eventual intervención quirúrgica inmediata. Este protocolo de seguridad incluye el acompañamiento constante del cirujano doctor Fredy Madera, garantizando que cualquier evento adverso pueda ser manejado con la máxima celeridad y eficacia profesional disponible.