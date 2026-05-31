Avanza proyecto del parque ladrillero en Irapuato con inversión de 7 mdp

El gobierno municipal de Irapuato gestiona la donación de un terreno para construir un parque ladrillero ecológico, con una inversión estimada de 7 millones de pesos, que beneficiará a 25 productores.

El proyecto del parque ladrillero en Irapuato avanza hacia la obtención de un terreno en las inmediaciones del Parque Industrial Apolo. El gobierno municipal continúa con los trabajos para concretar la donación del predio, el cual requerirá una inversión cercana a los 7 millones de pesos.

Desde 2017, cuando se estimó una inversión de 5.5 millones de pesos para un horno amigable con el medio ambiente, el costo ha aumentado debido a la inflación y los requisitos ambientales. Actualmente, se necesitarían al menos 7 millones de pesos para este proyecto, que incluye la construcción de hornos diseñados para proteger la salud de los trabajadores y reducir el impacto ambiental.

Junto con 25 productores que integraban la asociación civil, se desarrolló un prototipo de parque ladrillero con hornos amigables con el medio ambiente. Las autoridades municipales informaron que el parque ladrillero requerirá una inversión cercana a los 7 millones de pesos. Desde entonces se contemplaron varias propuestas de terreno para este proyecto; sin embargo, no cumplían con las especificaciones ambientales.

Recientemente, se señaló que está por concluir el proceso para la donación de un terreno en las inmediaciones del Parque Industrial Apolo. Un funcionario indicó: Estaban en los últimos detalles los temas de la traza. Ya hay definidos lotes y manzanas, que son las áreas que nos permiten disponer de ellas para el proyecto. Hay que ver nada más si hiciera falta algo, pero va avanzando, va caminando.

Es un proceso que no es tan rápido. Estamos buscando la forma de apoyar al desarrollador para que avance más rápido y se puedan tener disponibles los espacios. En cuanto al financiamiento, se mencionó que hay una coparticipación estatal; obviamente, cada año se determina etiquetar el recurso, pero en este momento, dadas las circunstancias de que el inmueble no está asegurado, no se ha etiquetado para efecto de la contratación de la obra que requeriría este parque.

Una vez que esté definido, obviamente se hace la planeación presupuestal y se pone a consideración. También puede ser del Fondo Ambiental para que sean recursos compartidos entre ambas instituciones o, en su caso, existe la posibilidad de acceder a los fondos que se están generando con los impuestos ambientales estatales. También es una posibilidad que accedamos a ese programa con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

El proyecto busca no solo mejorar las condiciones laborales de los ladrilleros, sino también reducir la contaminación y formalizar la actividad en la región





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