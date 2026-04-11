Avanzan detenciones por el caso Arantepacua: Cinco ex funcionarios aprehendidos

La Fiscalía de Michoacán ejecuta las primeras órdenes de aprehensión por el caso Arantepacua, con el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo aún prófugo. Se investigan homicidio, abuso de autoridad y delitos financieros.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha ejecutado las primeras cinco órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Arantepacua , marcando un hito en la búsqueda de justicia por los trágicos eventos ocurridos hace casi una década. Estas detenciones representan un paso crucial en la investigación que involucra a figuras clave de la administración estatal anterior, y que ha mantenido en vilo a la comunidad de Nahuatzen y a la sociedad michoacana en general.

La diligencia de la Fiscalía, en coordinación con diversas instituciones de seguridad, ha logrado la aprehensión de individuos significativos, incluyendo a Jorge Alvarado Serrato, quien fungió como director de Tránsito durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y a Juan Carlos Juárez Rico, ex titular del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP). Además, se encuentran detenidos los policías Azael Vázquez Andrade, Bulmaro Ramírez González y Marco Antonio Ramírez Guadarrama, todos presuntamente involucrados en los hechos. La complejidad del caso y la magnitud de las implicaciones, hacen de este avance un evento de gran relevancia, en la búsqueda de la verdad y el castigo a los responsables de los actos violentos que sacudieron la comunidad. La investigación continúa, con la expectativa de que las restantes órdenes de aprehensión sean cumplimentadas en breve, asegurando que todos los involucrados enfrenten la justicia.\El caso Arantepacua, que data del 26 de marzo de 2016, ha sido un punto de inflexión en la historia reciente de Michoacán. La irrupción de las fuerzas de seguridad en la comunidad de Nahuatzen resultó en la pérdida de vidas y en la detención y lesión de varios residentes. La Fiscalía de Michoacán, después de una exhaustiva investigación, obtuvo órdenes de aprehensión contra 16 ex servidores públicos estatales por cargos graves, incluyendo homicidio, abuso de autoridad y tortura. Entre los principales acusados se encuentra el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y es buscado a nivel internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que Aureoles Conejo es buscado en los 196 países miembros de la Interpol, lo que intensifica la presión para su captura. Según las investigaciones, Aureoles Conejo presuntamente huyó del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que añade una capa adicional de complejidad y gravedad al caso. Otros ex funcionarios, como Juan Bernardo Corona, ex secretario de Seguridad, también se encuentran en la mira de las autoridades, lo que sugiere que la investigación continuará expandiéndose hasta abarcar a todos los responsables. La lucha por la justicia en este caso es una prioridad para el gobierno actual, y las recientes detenciones son una muestra del compromiso para llevar ante la ley a los responsables.\Además de las acusaciones relacionadas con los hechos violentos en Arantepacua, Silvano Aureoles Conejo enfrenta investigaciones por presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desviación de recursos públicos durante su mandato. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, ha indicado que las investigaciones están en curso y que se han descubierto irregularidades relacionadas con la construcción de cuarteles durante el periodo del ex gobernador. La Fiscalía Especializada de Anticorrupción de la FGR también está involucrada en estas investigaciones, y ha logrado obtener ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, incluyendo las de ex secretarios de Finanzas y de Seguridad Pública. El seguimiento de las actividades de Aureoles Conejo, revelando sus presuntos movimientos en el Aeropuerto de Jalisco y su posible huida del país con ayuda de grupos delictivos, es un claro indicio de la determinación de las autoridades para combatir la impunidad y sancionar a aquellos que abusan de su posición para beneficio personal. La combinación de las acusaciones por los hechos de Arantepacua y los delitos financieros, hace de este caso uno de los más relevantes en la historia reciente de Michoacán, y su resolución es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arantepacua Michoacán Silvano Aureoles Detenciones Fiscalía Homicidio Corrupción Interpol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clonación de voces e imagen, avanzan los primeros derechos laborales en la era de la IALos primeros derechos laborales en la era de IA avanzan en México: la Cámara de Diputados aprobó reformas para establecer que el uso de la voz e imagen de artistas a través de inteligencia artificial deberá contar con su consentimiento y una remuneración.

Read more »

Avanzan obras federales de infraestructura; van más de 4.8 mil km atendidos315 mil 331 millones de pesos, de inversión

Read more »

Interpol tras Silvano Aureoles: solicitan ficha roja por caso Arantepacua y fraude millonarioAutoridades de Michoacán solicitaron la emisión de una ficha roja de Interpol contra el exgobernador Silvano Aureoles.

Read more »

Cinco veracruzanos avanzan a la tercera etapa por consejerías del INECinco aspirantes originarios de Veracruz lograron avanzar a la tercera etapa del proceso de selección para ocupar una de las 3 consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Comité T&ea...

Read more »

Cinco hidalguenses avanzan en el proceso para consejerías del INELa evaluación va a ser del 10 al 12 de abril

Read more »

Interpol emite ficha roja contra Silvano Aureoles por caso Arantepacua y desvío millonarioEl exgobernador de Michoacán es buscado en más de 190 países por delitos graves; autoridades lo consideran prófugo y señalan que habría huido con apoyo del CJNG.

Read more »