Imágenes revelan desvío de aeronave FedEx en Aeropuerto Internacional de Miami durante lluvias intensas en el sur de Florida.

Un avión de carga de la empresa FedEx se salió de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, finalizando su trayectoria fuera del pavimento mientras emitía humo. Este incidente ocurrió en medio de condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por lluvias y tormentas que afectaban la región del sur de Florida. Las nuevas imágenes publicadas confirman el momento exacto en que la aeronave perdió el control sobre el asfalto mojado.

Detalles del Incidente Aeroportuario

La aeronave, que transportaba dos personas a bordo, sufrió una salida de pista al aterrizar bajo la intensa lluvia. El video muestra claramente cómo el avión rueda sobre el pavimento húmedo antes de salirse del área designada para el aterrizaje. A medida que la aeronave se detenía, comenzó a salir humo, lo que indicaba posibles daños mecánicos o fricción en los componentes del tren de aterrizaje. Este evento representa un riesgo significativo para la operatividad del aeropuerto durante el clima severo.

Also read Imágenes en vivo del avión de FedEx que se salió de la pista de aterrizaje; estos son los destinos afectados

Condiciones Climáticas en el Sur

El contexto inmediato del accidente fue la presencia de tormentas y lluvias fuertes en el sur de Florida. Estas condiciones meteorológicas redujeron la visibilidad y aumentaron el riesgo de hidroplaneo en las pistas. La empresa FedEx opera uno de los hubs más importantes de carga aérea en la región, por lo que tales interrupciones tienen implicaciones logísticas. La agencia federal de aviación civil suele investigar estos eventos para determinar si las condiciones climáticas fueron el único factor o si hubo errores operativos.

Respuesta Operativa y Logística

FedEx y las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de emergencia tras el desvío. La presencia de dos personas a bordo fue confirmada, aunque no se reportaron heridas graves en este momento inicial. El humo emitido por la aeronave requirió la atención inmediata de los equipos de bomberos y rescatistas en la zona. La limpieza del sitio y la inspección del avión tomaron tiempo, afectando la planificación de vuelos de carga en el aeropuerto.

Impacto en la Carga Aérea

La interrupción en el Aeropuerto Internacional de Miami afecta la cadena de suministro global. FedEx mueve millones de paquetes diarios a través de este centro de distribución. Cualquier retraso en las operaciones de aterrizaje y despegue puede provocar cuellos de botella en la entrega de mercancías perecederas y urgentes. Los expertos en logística monitorean de cerca estas situaciones para evaluar el impacto en las entregas de la semana.

Mantenimiento y Revisión Técnica

Después de que la aeronave se detuvo, los técnicos realizaron una inspección exhaustiva para evaluar la integridad estructural del fuselaje y los sistemas de propulsión. El humo observado sugiere que los frenos o los neumáticos podrían haber sufrido un sobrecalentamiento debido al frenado de emergencia. La revisión técnica es un paso crucial antes de que cualquier avión sea considerado apto para volver a volar, asegurando la seguridad de las operaciones futuras bajo condiciones climáticas similares.