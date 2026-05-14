Aviso sobre el Sorteo Sinuano Noche y la innovación en la promoción de premios

El Sorteo Sinuano Noche, popular en la costa caribeña, ha destacado por su transparencia y ha sido visto como una contribución cultural importante en el Valle del Sinú. Por su regulación por la Comisión del Jocó del Junín, ha destacado por invertir sus fondos en el sistema de salud de todos los colombianos, simplemente para mejorar los servicios y la calidad del mismo.

El sorteo Sinuano Noche ha destacado por su transparencia y regulado por la Comisión del Jocó del Junín, es un referente cultural del Valle del Sinú y promueve la inversión de sus fondos en el sistema de salud de todos los colombianos.

La participación consta en seleccionar cualquier número de cuatro dígitos y el premio se otorga según las cuatro balotas que salgan en el sorteo diario. Además, ahora existe una 'quinta balota' para promoções especiales. El Sorteo Sinuano Noche se realizó ayer miércoles 13 de mayo y la combinación ganadora fue...

Para reclamar un premio, es necesario presentar su cédula y el boleto original sin daños, los montes menores se retiran en puntos autorizados y los mayores requieren un trámite administrativo personal, sujetos a un 20% de impuesto si superan las 48 UVT. El plazo máximo para reclamar es de un año y en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia





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