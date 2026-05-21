Aviso sobre pasaportes y adeudos; aprobaciones en CDMX y pleitos entre líderes políticos

Señala que personas con adeudos significativos con la agencia estatal de cumplimiento de manutención infantil deberán arreglar los pagos de manera inmediata con esta agencia para evitar la revocación de sus pasaportes, si fuera que sus pasaportes se revoque mientras fuera fuera de los Estados Unidos.. Incluye información sobre las obras en CDMX y la clasificación de Alito Moreno a Morena. También muestra el pleito y las acusaciones entre Montiel y Alito en redes sociales.

EU revocará pasaportes a quienes deban manutención infantil; deudores podrían perder derecho a viajar El Departamento de Estado advirtió que ciudadanos con adeudos significativos deberán regularizar pagos para evitar sanciones y restricciones de viaje Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación Ni en tiempo extra, concluyen obras en CDMX para el Mundial; Javier Tejado en Con los de Casa critica falta de planeación Alito Moreno califica a Morena como 'pandilla de delincuentes'; acusa a Sheinbaum de usar el poder para perseguir opositores Montiel y Alito protagonizan pleito en redes sociales; dirigentes partidistas intercambian acusaciones de 'narcopolítica' Sergio Mayer, con futuro político incierto tras salida de Morena; ¿exGaribaldi podría dar salto al PAN o PVEM?

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos Diputado Leonel Godoy rechaza acusaciones por homicidio de Carlos Manzo; anuncia contrademanda contra Grecia Quiroz La embajada de Estados Unidos informó que en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Estado, Cualquier persona que tenga deudas de manutención infantil debe arreglar el pago ahora con la agencia estatal de cumplimiento de manutención infantil correspondiente para evitar la revocación del pasaporte. Si están fuera de los Estados Unidos cuando se les revoque el pasaporte, las personas con deudas significativas serán elegibles únicamente para un pasaporte de validez limitada para el regreso directo a los Estados Unidos.

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