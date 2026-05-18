Avisos y noticias relevantes en un solo lugar.

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Del total de recursos económicos recabados, más de 6 mdp se han destinado a costos operativos, suministro de energía eléctrica y mantenimiento preventivo. Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar 'candidatos con mala reputación'.

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica. Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Otro cargamento de ayuda humanitaria llegó a Cuba desde México, tras una grave crisis económica. El gobernador en el occidente del país, logrará un balance financiero positivo en su arranque.

Otros 515 mil 557 usuarios utilizaron este sistema de transporte por cable durante las primeras cuatro semanas. Grupo Aeroportuario del Pacífico invertirá mil mdp para fortalecer Aeropuerto Internacional de Morelia. Un fenómeno del teleférico combina en forma orgánica su función como transporte público masivo y su atractivo como detonador turístico en Uruapan, considerado como el municipio económicamente más importante del estado. García Harfuch anuncia envío de elementos de inteligencia a Michoacán; reforzarán acciones con la Fiscalía estatal.

Un mecanismo generará recursos extraordinarios que serán etiquetados exclusivamente para el fondo de mantenimiento a largo plazo del complejo





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