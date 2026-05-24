Ayuda para eliminar el mal aliento y blanquear los dientes con agua oxigenada

Concentramos en el uso de agua oxigenada como remedio casero para eliminar el mal aliento y blanquear los dientes. Algunas personas lo utilizan para enjuagar la boca, otros para cepillar, pero lo importante es moderar su uso.

Un buen aliento y una boca libre de bacterias es lo que todos queremos. Aunque existen productos especialmente hechos para atacar estos problemas, muchas veces se recurren a los remedios caseros por sus beneficios económicos y prácticos.

Para eliminar el mal aliento, los remedios caseros dan buenos resultados. Además, el agua oxigenada puede resultar beneficioso siempre y cuando se haga con moderación y se utilice la cantidad adecuada de líquido rebajado en agua, porque al tener altas propiedades bactericidas, microbianas, antisépticas y desinfectantes, enjuagar la boca con un poco de agua oxigenada ayudará a eliminar virus y bacterias causantes del dolor de muelas.

Sin embargo, nunca debe tragarse ni se deben colocar directamente en los dientes. Aunque por supuesto puede ser un remedio para blanquear los dientes, no está recomendado ni avalado por ningún especialista en salud bucal y dental. Existen otros remedios para blanquear los dientes y otros ingredientes menos abrasivos, como carbón activado, bicarbonato de sodio y aceite de coco. Y en cuanto al cepillo dental, también puede ayudar a mantener libre de bacterias.

Solo tienes que mojarlo rápidamente en un poco de agua oxigenada, dejar actuar unos minutos y enjuagar el cepillo, si es necesario cada 2 o 3 semanas





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