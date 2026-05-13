Ayuntamiento de Allende expide sentido pésame por asesinato de 'Pina'

El gobierno de Allende mostró sus decencias por el asesinato de Mora Ávalos, asesinada la noche del martes tras un ataque armado. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia y se abrirán diligencias por homicidio.

El ayuntamiento de Allende difundió una esquela la noche del martes para expresar sus condolencias por el fallecimiento de la maestra y dirigente morenista.coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada la noche del martes tras un ataque armado registrado en la colonia Nicolás Fernández del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, Mora Ávalos viajaba en una camioneta Honda HR-V azul acompañada de su esposo, cuando en el momento en el que intentaba descender de la unidad, confirmó a medios locales la identidad de la víctima, de 53 años de edad, conocida en la región con el apodo de ‘Pina’ y quien también se desempeñaba como maestra de preescolar. Añadió que personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez y detalló que la víctima.

Versiones periodísticas refieren que el esposo de la víctima, resultó herido durante la agresión y fue trasladado a un hospital de la región para ser atendido, sin que hasta el momento se tengan más detalles. La FGE abrió una carpeta de investigación y señaló que la indagatoria se realiza con perspectiva de género.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales se trasladaron a la escena, donde el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en las salidas del municipio y zonas cercanas para localizar a los responsables. El Ayuntamiento de Allende, encabezado por Rafael Payán Morales, por el asesinato de la maestra y dirigente morenista.

‘Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento, extendiéndoles nuestras más sinceras condolencias’, expresó el gobierno municipal





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