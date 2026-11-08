AZ Alkmaar remonta 3-1 y vence a Groningen con gol de Mateo Chávez

El AZ Alkmaar logró una remontada épica ante Groningen en la Eredivisie. Mateo Chávez marcó un gol clave para la victoria 4-3, elevando al equipo a la quinta posición tras sumar 23 puntos en la temporada 26/27.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez firmó una espectacular remontada ante Groningen en la Jornada 12 de la Eredivisie 26/27. La escuadra rojiblanca perdía por 3-1 al 54′, pero pisó el acelerador y terminó ganando por 4-3 en casa. Mateo Chávez fue uno de los protagonistas del encuentro.

Detalles de la remontada histórica

El mexicano formó parte del once titular, disputó 96 minutos y marcó uno de los goles que hicieron realidad la remontada del AZ. Gracias a este triunfo, el cuadro rojiblanco llegó a 23 unidades y se quedó con la quinta posición. Por ahora, la cima le sigue perteneciendo al PSV, que suma 26 puntos en la presente campaña.

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El AZ llegó al partido ante Groningen con la etiqueta de favorito, pero tuvo que sufrir para quedarse con los tres puntos. Al minuto 2, contra todo pronóstico, la visita logró abrir el marcador por medio de Jacob Ondrejka. Poco después, al 9′, Mexx Meerdink emparejó los cartones.

El partido se cerró y en la primera parte ya no hubo goles. Ya en la segunda mitad, Brynjólfur Willumsson y Thom van Bergen marcaron para poner al Groningen 3-1 arriba. Parecía que todo se le estaba acomodando a la visita, sobre todo porque al 59′ Meerdink falló un penal.

La intervención clave de Mateo Chávez

Sin embargo, el cuadro rojiblanco reaccionó al 61′ y terminó por quedarse con el triunfo antes del parón de selecciones. Al 61′, Ayoub Oufkir se hizo presente en el marcador y puso a soñar al AZ con el empate. La ofensiva del cuadro rojiblanco fue precisa y contundente, a tal punto que comenzaron a creer en el triunfo y lo consiguieron.

Quince minutos después, Mateo Chávez hizo su gol. Meerdink encontró un centro en el área rival, pero no pudo rematar y terminó asistiendo al mexicano, quien aprovechó la confusión para mandar la pelota a guardar. Con el 3-3 en el marcador, AZ insistió y terminó ganando ante su gente.

Consecuencias en la tabla de posiciones

Los rojiblancos consiguieron otra pena máxima y, esta vez, Meerdink no falló para marcar el 4-3 definitivo. Este resultado consolida la posición del AZ Alkmaar en el top cinco de la liga neerlandesa, lejos del liderato que mantiene el PSV con 26 puntos.

La actuación de Mateo Chávez fue crucial para el cambio de ritmo del equipo. Su presencia durante los 96 minutos permitió mantener la presión ofensiva incluso cuando el marcador parecía irremediable. La victoria ante Groningen representa un punto de inflexión importante para la temporada 26/27 del club.

Ahora, el equipo debe mantener esta racha positiva mientras se acerca el parón internacional. La gestión de la plantilla será clave para seguir acumulando puntos en las siguientes jornadas. El objetivo es seguir mejorando su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación europea.

La estrategia ofensiva mostrada en este partido demuestra la capacidad de reacción del AZ Alkmaar. Los jugadores mostraron carácter y determinación para revertir una situación desfavorable. Esta mentalidad ganadora será fundamental para el resto de la competición en la Eredivisie.