Azúcar: Empresarios no cumplen con 'los cupos' de exportación, bloquean bodegas

La gran mayoría de los grupos azucareros del País no cumple con las cuotas de exportación, lo que está afectando el precio del azúcar en el mercado nacional. El líder nacional, Javier Sánchez Chávez, dio la instrucción de bloquear la salida del azúcar en todos los ingenios del País, obligándolos a cumplir con los cupos de exportación.

Empresarios no cumplen con 'los cupos' de venta al exterior por el bajo precio de 7 mil pesos por tonelada - Prefieren venderla en México entre 15 y 17 mil pesos tonelada; aparte hay contrabando del dulce hacia el PaísAl no cumplir con las cuotas de exportación la gran mayoría de los grupos azucareros del País, el líder nacional, Javier Sánchez Chávez , dio la instrucción de bloquear la salida del azúcar en todos los ingenios del País, para de esa forma obligarlos a cumplir con los cupos de exportación a efecto que el precio del azúcar repunte en el mercado nacional.

El secretario de organización de la Unión Nacional de Productores de Caña A.C José Luis Gordillo Fernández, explicó que a pesar que hay una Ley de la Caña de Azúcar, algunos grupos azucareros se niegan a cumplir porque el precio en el mercado mundial está entre 5 y 7 mil pesos la tonelada de azúcar, mientras que en el mercado nacional está entre los 15 y 17 mil pesos la tonelada de este endulzante. Otro factor que está pegando a los cañeros, dijo, es que continúa el contrabando de azúcar de los países de Centroamérica, donde el gobierno federal ya tiene conocimiento.

Expresó que el bloqueo de las bodegas de azúcar estaba contemplada para este próximo lunes, pero se aceleró esta decisión tras la reunión con la CONADESUCA, donde no hubo buenos acuerdos y se determinó hacerlo hoy sábado y advirtió que no las desalojarán hasta que los grupos azucareros cumplan con la exportación de las 180 mil toneladas de este endulzante al mercado mundial, acuerdo que está pactado y que se niegan a cumplir. Confió que esta medida de bloquear las bodegas tenga los resultados esperados como lo han logrado en otras ocasiones, sin importar el tiempo que se lleven en esta lucha por un mejor precio para la tonelada de caña.

Sin duda, anotó que se llevará a cabo la revisión de las facturas de exportación y los que vayan cumpliendo, se irán liberando sus bodegas pero por el momento, todas las bodegas de los grupos azucareros están bloqueadas hasta en tanto no se reciba una instrucción del líder nacional, Javier Sanchez Chávez. Entre los ingenios que llevan tiempo de no cumplir está Azucarera José de Abajo, mismo que lo dio a conocer Javier Sánchez Chávez, desde la última visita que hizo a esta zona de San José se Abajo y el Grupo Santos





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