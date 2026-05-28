Búfalo albino apodado 'Donald Trump' es salvado del sacrificio en Bangladesh

Un raro búfalo albino, apodado 'Donald Trump' por su peculiar peinado, fue trasladado a un zoológico en Bangladesh para evitar su sacrificio durante la festividad musulmana de Eid al-Adha.

En un suceso que ha conmovido a Bangladesh , un búfalo albino apodado cariñosamente como ' Donald Trump ' ha sido rescatado de ser sacrificado durante la celebración del Eid al-Adha, la segunda festividad más importante del Islam.

El animal, de 700 kilogramos, fue criado durante el último año en la granja Rabeya Agro Farm, situada en las afueras de la capital, Daca. Sus propietarios lo bautizaron con el nombre del expresidente estadounidense debido a su inusual apariencia: una llamativa tonalidad blanca y un mechón de pelo que evoca el característico peinado del político. La historia, que rápidamente se volvió viral, ha destacado la intersección entre la cultura popular, las tradiciones religiosas y la conservación de especies.

El búfalo iba a ser sacrificado este jueves en los alrededores de Daca, como parte de los rituales del Eid al-Adha, donde se espera que más de 12 millones de cabezas de ganado sean inmoladas en todo el país, de mayoría musulmana. Sin embargo, el gobierno de Bangladesh intervino para proteger al animal. El viceministro de Pesca y Ganadería, en una declaración oficial, anunció que el búfalo sería trasladado al Zoológico Nacional en Mirpur, Daca, para su conservación.

La decisión se fundamentó en la rareza del espécimen: el albinismo, causado por una deficiencia de melanina, ocurre en apenas uno de cada 10 mil búfalos.

'No solo es un animal raro, sino también un activo extremadamente importante para la investigación, la conservación y la protección de la biodiversidad', afirmó el funcionario. Las autoridades también ordenaron al Departamento de Servicios Ganaderos proporcionar tratamiento veterinario y supervisión las 24 horas del día. Mientras tanto, cientos de visitantes curiosos acudieron en masa al refugio temporal en Keraniganj para ver al búfalo, tomar fotografías y acariciar con cautela al tranquilo animal.

El Ministerio del Interior indicó que se había ordenado el rescate del búfalo para garantizar su supervivencia. Además, el gobierno compensó a los propietarios con el valor justo de mercado y les proporcionó una vaca alternativa para el sacrificio, asegurando que no sufrieran pérdidas económicas. Este hecho no solo ha generado debates sobre la conservación de especies únicas, sino que también ha puesto de relieve la forma en que las tradiciones pueden adaptarse para proteger la vida silvestre.

La historia del búfalo albino, que escapó de un destino fatal para convertirse en una atracción nacional, es un recordatorio de la importancia de la biodiversidad y la sensibilidad cultural en un mundo cada vez más interconectado





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Búfalo Albino Donald Trump Bangladesh Eid Al-Adha Conservación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump eleva cuota de refugiados para acoger a 10,000 sudafricanos blancos másEl gobierno estadounidense acusa a las autoridades sudafricanas de 'persecución' de los afrikáneres, descendientes de los colonos europeos del país.

Read more »

Donald Trump advierte de 'terminar el trabajo” si fracasan negociaciones con IránLas negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin un acuerdo cerrado; el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el respaldo a la estrategia diplomática del presidente

Read more »

Búfalo 'Donald Trump' se salva de ser sacrificado tras saltar a la famaEl imponente animal será trasladado al zoológico nacional de Bangladés.

Read more »

Bangladesh salva a búfalo llamado “Trump”, gobierno frena su sacrificio por temor a disturbiosEl animal albino se volvió viral por su parecido con el presidente estadounidense y atrajo a cientos de curiosos

Read more »