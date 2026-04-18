Bárbara Torres Hospitalizada de Emergencia en Matamoros; Sabine Moussier Confronta a Reporteros

La actriz Bárbara Torres fue trasladada de emergencia a un hospital en Matamoros, Tamaulipas, debido a problemas intestinales. Mientras tanto, su compañera Sabine Moussier protagonizó un altercado con reporteros que cubrían el incidente.

Matamoros , Tamaulipas.- La actriz Bárbara Torres experimentó una emergencia médica la mañana de este sábado, lo que la llevó a ser hospitalizada de urgencia.

Torres se encontraba en la ciudad para participar en la obra de teatro Brujas, programada para presentarse en el Teatro de la Reforma.

Inicialmente, la actriz recibió atención médica en el hotel donde se alojaba, presentando fuertes dolencias relacionadas con problemas intestinales.

Los profesionales de la salud la valoraron durante varias horas en el lugar para determinar la severidad de su condición.

Alrededor del mediodía, los paramédicos procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre su estado de salud ni su evolución médica.

Paralelamente a la emergencia de Torres, su colega Sabine Moussier protagonizó un incidente al confrontar de manera enérgica a los reporteros que cubrían la noticia.

Moussier, conocida por sus papeles de villana en telenovelas, reaccionó agresivamente ante los medios congregados a las afueras del Hotel Alameda, donde Bárbara Torres recibía atención.

La situación se tornó tensa cuando, visiblemente preocupada y molesta, Moussier encaró a un reportero, increpándolo por lo que consideró una falta de respeto y sensibilidad ante el delicado estado de salud de su amiga, quien se encontraba en la camilla.

En un intento por proteger la privacidad y dignidad de Bárbara Torres durante este difícil momento, Sabine Moussier intentó obstruir la visión de los reporteros hacia el interior de la ambulancia, gritando frases como '¡Es mi amiga, respeten!'.

Este suceso añadió un elemento de controversia a la ya delicada situación médica de la actriz.

Cabe recordar que Bárbara Torres ha sido noticia recientemente por su participación en programas como MasterChef Celebrity, donde fue eliminada en la decimoquinta semana, y por su paso en La Casa De Los Famosos, reality show que también generó gran interés en su trayectoria.

La noticia sobre la hospitalización de Bárbara Torres y la reacción de Sabine Moussier ha generado diversas reacciones en redes sociales y en el ámbito del espectáculo, con muchos deseando una pronta recuperación para Torres y debatiendo sobre la actitud de Moussier ante los medios





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