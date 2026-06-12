Búsqueda intensiva de mujer desaparecida en Sierra Gorda de Xichú; denuncian abusos en DIF municipal

Unos 50 personas participan en la búsqueda de una adulta mayor desaparecida en la Sierra Gorda de Xichú, Guanajuato, desde el 8 de junio. Se utilizan drones, helicóptero y equipos caninos en zonas de difícil acceso. Paralelamente, se denuncia al titular del DIF local por abuso de laboral.

Un广泛的搜索行动 continúa en la Sierra Gorda de Xichú , Guanajuato , para localizar a una mujer de 77 años desaparecida. Desde el lunes 8 de junio, cuando fue vista por última vez vistiendo un suéter gris, pantalón rojo y tenis negros, se han desplegado aproximadamente 50 personas entre brigadistas, personal de protección civil , unidades caninas y drones para recorrer zonas de difícil acceso.

Hasta el momento solo se encontró el perro que la acompañaba, pero no hay rastro de la adulta mayor. La búsqueda abarca puntos específicos como Cerro Chalo, La Joya, El Puerto del Cascabel y otros, además de sobrevuelos con helicóptero. La movilización incluye a residentes de Xichú y corporaciones de municipios vecinos como Atarjea y Victoria, bajo el Protocolo Alba Guanajuato. Las autoridades han pedido apoyo a la población para cualquier información que ayude a encontrarla.

Paralelamente, en el mismo municipio se denunció al titular del DIF local por presunto abuso de poder y despidos injustificados, lo que genera un clima de tensión en la comunidad. Este segundo tema, aunque reportado en la misma fuente, no está directamente relacionado con la desaparición, pero refleja problemas institucionales en la región. La búsqueda sigue activa y se intensificará en los próximos días, mientras la familia y la comunidad mantienen la esperanza de un hallazgo con vida.

La desaparición de una persona mayor en zonas montañosas requiere de operativos especializados y la colaboración ciudadana para cubrir el amplio terreno. Las autoridades han utilizado tecnologia como drones y equipos caninos para maximizar las posibilidades de éxito. A pesar de los esfuerzos, la ausencia de señales concretas preocupa a los familiares y vecinos. El caso ha generado solidaridad entre los habitantes de Xichú, que se han sumado a las labores.

La información oficial se actualiza periodicamente a través de la Coordinación de Protección Civil municipal. La comunidad espera que la mujer sea encontrada sana y salva, y que se puedan esclarecer tanto la desaparición como las denuncias contra el DIF, que añaden complejidad al contexto local





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