Búsqueda Internacional y Pruebas Genéticas Clave en Investigación de Feminicidio de Agrónoma Indígena en Oaxaca

Fiscalía de Oaxaca solicita colaboración nacional e internacional para detener a Dagoberto López 'N', principal sospechoso del feminicidio de Roxana López. Pruebas genéticas de sangre hallada en propiedades del imputado confirman su posible implicación.

El Fiscal General de Justicia de Oaxaca , Bernardo Rodríguez Alamilla, ha informado sobre los avances en la investigación del feminicidio y desaparición de la agrónoma indígena Roxana López . En un esfuerzo por dar con el paradero del principal sospechoso, Dagoberto López 'N', se ha solicitado la colaboración de las Fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México.

La urgencia de esta colaboración se intensifica ante la advertencia de que el imputado presuntamente ya ha abandonado el país, lo que ha llevado a solicitar la expedición de una ficha roja de búsqueda por parte de Interpol. Las pruebas genéticas recabadas hasta el momento señalan de manera contundente al sobrino del edil depuesto de San Martín Ittunyuso como el principal sospechoso. Este individuo cuenta con una orden de aprehensión vigente por los graves delitos de desaparición y homicidio calificado. Durante los cateos efectuados recientemente por la comisión de búsqueda y las fiscalías en propiedades vinculadas al sospechoso, se descubrieron elementos cruciales. En varias locaciones se encontraron prendas de vestir y rastros biológicos que, tras ser sometidos a rigurosas pruebas genéticas de laboratorio, fueron identificados como sangre de la víctima, Roxana López. Estas evidencias forenses de vital importancia también se encontraron en herramientas como picos y palas, así como en un machete, objetos que podrían haber sido utilizados para cometer el crimen. A pesar de estos hallazgos, el Fiscal General subrayó que la carpeta de investigación se mantiene abierta, ya que aún no se ha logrado localizar la fosa donde presuntamente fueron depositados los restos humanos de la víctima. La investigación ha avanzado significativamente, y las pruebas genéticas son un pilar fundamental en la sustentación de la responsabilidad que se le imputa a Dagoberto 'N'. Actualmente, una testigo protegida por la fiscalía ha aportado información crucial, declarando que la víctima y el prófugo de la justicia tuvieron una discusión en uno de los ranchos del imputado, y posteriormente, la testigo ya no vio salir a la agrónoma de la zona. Esta declaración, combinada con las evidencias forenses, fortalece el caso contra el sospechoso y guía los esfuerzos de búsqueda y localización. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca reitera su compromiso de agotar todas las líneas de investigación y de llevar ante la justicia a los responsables de este atroz crimen, garantizando que se haga justicia para Roxana López y su familia, y se envíe un mensaje claro de cero tolerancia ante la violencia de género en el estado y en el país. La colaboración interinstitucional es clave en estos momentos para asegurar la pronta detención del sospechoso y la localización de la víctima, así como para desmantelar cualquier red de complicidad que pudiera estar protegiendo al imputado. Se espera que en los próximos días se obtengan más datos que permitan cerrar el cerco sobre el sospechoso y brindar respuestas a la sociedad oaxaqueña, sumida en la consternación por este lamentable suceso. La búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia son las prioridades absolutas de esta administración de justicia en Oaxaca





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feminicidio Oaxaca Búsqueda Internacional Pruebas Genéticas Roxana López

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Catean locales ligados a sueros vitaminadosSigue búsqueda de presunto responsable

Read more »

Asesinan en Oaxaca a Luis Villaseca, líder de Confederación Joven, en ataque armadoMatan a Luis Villaseca, líder de Confederación Joven, tras ataque armado en Oaxaca.

Read more »

Familiares de Edith Guadalupe encabezaron búsqueda que llevó al hallazgo de su cuerpo“Nos dijeron que teníamos que esperar (72 horas) porque quizá se había ido con amigas o con el novio, pero nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, expresó Magdalena, tía de la víctima

Read more »

En Salamanca urgen búsqueda de Erika Gonzales, privada de la libertad en El CerritoErika González Ortega fue privada de la libertad cuando estaba en su domicilio, ubicado en El Cerrito, Salamanca, el pasado 13 de abril

Read more »

Familia de Edith Guadalupe denuncia irregularidades en caso; encabezaron búsquedaTras confirmar que entró al edificio, pero nunca salió, su madre denundió que le había pedido dinero para poder avanzar en las acciones

Read more »

Continúa búsqueda de Rogelio Poblete, director del Organismo del Agua en MalinalcoEl servidor público circulaba en una camioneta color guinda cuando fue privado de la libertad y posteriormente, sus familiares informaron haber perdido toda comunicación con él

Read more »