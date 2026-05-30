Bab el Mandeb: el estrecho que conecta los conflictos de Oriente Medio y el cuello de botella de la economía global

El estrecho de Bab el Mandeb, estratégico paso entre Yemen, Yibuti y Eritrea, se ha convertido en un punto crítico donde los hutíes, aliados de Irán, utilizan su control para presionar a Israel y a sus aliados, afectando el 15% del comercio mundial. La crisis revela la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales y la complejidad geopolítica de la región.

Cerca del estrecho de Ormuz, actualmente en el centro de la atención mundial, existe otro paso marítimo que entrelaza los conflictos de Yemen , Irán, Somalia, Sudán, Etiopía e incluso Gaza.

Se trata del estrecho de Bab el Mandeb, una vía estratégica que conecta el océano Índico con el mar Rojo y, a través del canal de Suez, con el Mediterráneo. Este punto geográfico, de apenas 30 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es crucial para el comercio global: por él transita aproximadamente el 15% del comercio mundial y cerca del 17% de las comunicaciones globales a través de cables submarinos.

La importancia de Bab el Mandeb se ha visto magnificada por la inestabilidad regional, especialmente desde que los hutíes, un grupo rebelde yemení aliado de Irán, tomaron el control de la zona en 2014. Desde entonces, este estrecho se ha convertido en un escenario de tensiones geopolíticas que reflejan un mundo en desorden, donde el derecho internacional y las instituciones multilaterales están erosionados, y donde una economía globalizada depende de cadenas de suministro vulnerables a cualquier bloqueo estratégico.

La crisis actual se remonta a los ataques de Hamás y la Yihad Islámica contra Israel en octubre de 2023. Estos grupos, aliados de Irán, esperaban una respuesta coordinada de todo el eje proiraní. Mientras que algunos aliados como Hezbolá en Líbano respondieron con ataques limitados, los hutíes en Yemen actuaron con contundencia. Controlaban el estrecho de Bab el Mandeb y decidieron aprovechar esa ventaja geográfica para presionar a Israel.

Anunciaron que atacarían cualquier embarcación con vínculos israelíes, pero pronto ampliaron sus objetivos a naves de países que apoyaban a Israel, incluyendo buques estadounidenses y británicos. Los hutíes demostraron una capacidad operativa sorprendente: lanzaron misiles balísticos y drones contra Israel y atacaron más de 100 embarcaciones comerciales desde finales de 2023.

Estas acciones provocaron un aumento dramático en los costos de seguros marítimos y obligaron a las navieras a evitar la ruta del mar Rojo, desviando sus barcos por el cabo de Buena Esperanza, lo que añadió semanas a los tiempos de tránsito y elevó los costos de flete. La disrupción afectó directamente a las cadenas de suministro globales, generando escasez de productos e insumos en Europa y otras regiones. La respuesta internacional no fue suficiente para disuadir a los hutíes.

Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, y el Reino Unido lanzaron ataques contra posiciones hutíes en Yemen, pero sin lograr detener sus operaciones. Incluso Israel atacó puertos e instalaciones clave en Yemen.

Sin embargo, los hutíes mantuvieron su postura. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la estrategia cambió. El Pentágono advirtió que se estaba desviando arsenal y recursos hacia una zona no prioritaria, mientras que figuras como el vicepresidente J.D. Vance y sectores del movimiento MAGA argumentaron que la protección de esa región debía recaer en Europa, no en Estados Unidos, que tenía otras prioridades como América Latina y el Indo-Pacífico.

Trump finalmente optó por desescalar y alcanzó un frágil acuerdo con los hutíes, quienes se comprometieron a no atacar embarcaciones vinculadas a Estados Unidos, pero dejaron claro que continuarían atacando a Israel y sus intereses. Este episodio evidencia cómo un actor no estatal puede ejercer un poder desproporcionado sobre la economía global gracias al control de un punto estratégico.

Además, Israel decidió reforzar su presencia en la región reconociendo a Somalilandia, un territorio que se autodeclaró independiente de Somalia en 1991, buscando contrarrestar la influencia hutí y asegurar sus rutas marítimas. En resumen, el estrecho de Bab el Mandeb se ha convertido en un microcosmos de las tensiones globales, donde los conflictos locales se entrelazan con dinámicas regionales e intereses de potencias mundiales, demostrando que la geografía sigue siendo un factor determinante en la política internacional del siglo XXI





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