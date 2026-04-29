Baby Face, influencer regiomontano, es hospitalizado en Monterrey: ¿Qué le pasó?

El creador de contenido Óscar Espinoza, conocido como Baby Face, fue ingresado de emergencia a un hospital en Monterrey. Sus seguidores se han mostrado preocupados por su estado de salud tras compartir una fotografía desde una cama de hospital. ¿Qué le pasó al influencer?

El influencer regiomontano Óscar Espinoza , conocido como Baby Face , generó preocupación entre sus seguidores al ser hospitalizado en Monterrey, Nuevo León. El lunes 27 de abril, el joven de 31 años compartió una fotografía desde una cama de hospital con el mensaje 'Siempre de la mano de Dios', lo que desencadenó una ola de reacciones de apoyo y preocupación en redes sociales.

En La Razón de México te contamos los detalles sobre lo que le pasó y su estado de salud actual. Óscar Espinoza, creador de contenido y miembro del grupo Big & Fashion, fue ingresado de emergencia a una clínica en Monterrey. La noticia se viralizó tras la publicación de una imagen en la que se le veía conectado a suero y vestido con bata médica.

'Siempre de la mano de Dios', escribió el regiomontano, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Al día siguiente, el martes 28 de abril, Baby Face compartió un video en el que se le veía caminando con dificultad mientras sostenía un suero y usaba una bata de hospital.

Además, tenía las piernas vendadas, lo que sugiere que fue intervenido quirúrgicamente. Óscar Espinoza agradeció el apoyo de sus seguidores con un mensaje: 'Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos. Los amo, amigos'.

La solidaridad no se hizo esperar, y varios creadores de contenido famosos se unieron a las muestras de apoyo. Bella Dueñas le escribió 'Te queremos baby' y Lalo Elizarrarás comentó 'Todo saldrá chingón. Dios te bendiga, carnal'. El Millonario también le envió buenos deseos: 'Dios te bendiga mi carnal ánimo'.

Según información compartida por seguidores de Baby Face, el influencer se habría sometido a un bypass gástrico, una cirugía bariátrica que reduce el tamaño del estómago y altera el intestino delgado para limitar la ingesta de alimentos y la absorción de calorías, lo que favorece la pérdida de peso. Sin embargo, Óscar Espinoza no ha confirmado oficialmente esta información hasta el momento.

La comunidad de seguidores de Baby Face ha mostrado su apoyo incondicional durante estos días, esperando su pronta recuperación. El influencer ha sido reconocido por su carisma y su trabajo en el mundo del entretenimiento digital, por lo que su hospitalización ha generado un gran impacto en las redes sociales. Mientras tanto, se espera que Óscar Espinoza comparta más detalles sobre su estado de salud en los próximos días





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