Bad Bunny y Zara presentan su primera colaboración exclusiva y Acumulan Miles en España

Bad Bunny, uno de los exponentes urbanos más populares en la actualidad, lanzó su colaboración exclusiva con Zara en el centro comercial Plaza Las Américas en San Juan, Puerto Rico. La colección 'Benito Antonio' ya está disponible en la tienda Zara de San Juan y en la página web de Zara. Bad Bunny reanudará su gira homónima del disco el próximo 22 de mayo y se presentará por Europa en mayo en supermercados como España, Madrid, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Una vez más, Bad Bunny mostró su fuerza de convocatoria y su importancia en la industria del entretenimiento. Este fin de semana, el puertorriqueño lanzó junto a Zara una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección, 'Benito Antonio', en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan.

El exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de mercancía de su línea de ropa. El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala.

De momento, sólo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara. EL CONEJO MALO El ganador al Grammy de 'Álbum del Año' por su último álbum 'Debí tirar más fotos' reanudará su gira homónima del disco, el próximo 22 de mayo en Barcelona, España, tras hacer un descanso después de su tour por América.

Bad Bunny se presentará este verano por Europa con todas las entradas vendidas en España donde actuará también en Madrid, en Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica. Según el último informe Kantar, Zara es la marca de moda más valiosa del mundo, superó los 44 mil millones de dólares con un crecimiento del 18% anual en su valor, dejando a la marca de ropa deportiva Nike en segundo lugar con más de 41 mil millones.

El grupo Inditex, dentro del que está Zara, se mantiene además como la empresa de mayor peso de la bolsa española, con una capitalización de 153.000 millones de euros. (Con información de EFE





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