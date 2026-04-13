Baja California: Líder en Crecimiento de Empleo Formal en México

Baja California se posiciona entre los estados con mayor crecimiento de empleo formal en México, con un aumento del 2.4% en los empleos asegurados ante el IMSS. El estado ha generado 54 mil 526 nuevos empleos formales en el primer trimestre de 2026, consolidándose como un referente en desarrollo económico y oportunidades laborales.

Baja California se consolida como un motor clave para el empleo formal en México, destacándose por su vigoroso crecimiento laboral. El estado se posiciona en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto al incremento anual de empleos formales, con una tasa de crecimiento del 2.4% en el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ). Este logro, anunciado por el Gobierno del Estado, no solo evidencia la capacidad de la región para atraer inversiones, sino que también subraya la creación de un entorno propicio para el desarrollo de oportunidades laborales en diversos sectores económicos.

El informe oficial, correspondiente al cierre de marzo de 2026, revela que Baja California ha alcanzado la significativa cifra de 1 millón 49 mil 429 empleos formales registrados ante el IMSS, lo que demuestra una base laboral sólida y en constante expansión. Durante el primer trimestre del año, la entidad ha sido testigo de la creación de 54 mil 526 nuevos empleos formales, contribuyendo significativamente al crecimiento económico a nivel nacional. Este desempeño positivo refleja la implementación de políticas públicas efectivas y el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas en el estado.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, enfatizó la importancia de estos resultados, señalando que demuestran la creación de condiciones reales para que más personas puedan acceder a un empleo formal, con los beneficios de estabilidad y prestaciones sociales que ello conlleva. El gobierno estatal ha reiterado su compromiso de seguir impulsando políticas que fomenten la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los bajacalifornianos y consolidar al estado como un líder en la creación de empleo a nivel nacional.

El crecimiento sostenido en la generación de empleo formal en Baja California es un claro reflejo de la diversificación económica del estado y su adaptación a las nuevas tendencias del mercado laboral. Sectores como la manufactura, el turismo y los servicios han experimentado un notable crecimiento, impulsando la creación de empleos y atrayendo a una fuerza laboral cada vez más calificada. La administración estatal ha implementado programas de capacitación y desarrollo profesional para garantizar que los trabajadores cuenten con las habilidades necesarias para desempeñarse en los empleos que se están generando.

Asimismo, se han promovido incentivos para atraer inversión extranjera directa, lo que ha contribuido a la expansión de empresas y la creación de nuevos empleos. El gobierno se enfoca en fortalecer la infraestructura y mejorar el clima de negocios para seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo formal, consolidando a Baja California como un referente a nivel nacional en materia de desarrollo laboral y oportunidades para todos sus habitantes. La gobernadora también destacó el trabajo en equipo entre el gobierno, el sector empresarial y las organizaciones de trabajadores como clave para el éxito en la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible.





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