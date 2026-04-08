Baja California: Líder Nacional en Inversión en Infraestructura

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anuncia una inversión sin precedentes en infraestructura en Baja California, destacando el impacto positivo en la movilidad, la economía y el bienestar de la población. La administración estatal impulsa proyectos estratégicos y consolida la colaboración con el sector de la construcción.

Baja California se consolida como un ejemplo a nivel nacional en lo que respecta a la inversión en infraestructura, un hito que marca un antes y un después en el desarrollo del estado. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una reciente declaración, enfatizó que la entidad está experimentando un período de crecimiento sin precedentes, impulsado por una inversión histórica en obra pública.

Esta inversión, que supera los 50 mil millones de pesos destinados a infraestructura durante su administración, refleja el compromiso del gobierno estatal con el progreso y el bienestar de sus ciudadanos. La mandataria, durante la toma de posesión de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Baja California, resaltó la importancia de estos recursos para la ejecución de proyectos estratégicos. Entre ellos, destacó el Viaducto Elevado en Tijuana y el Distribuidor Vial Lázaro Cárdenas en Mexicali, dos obras que no solo transforman la movilidad urbana, sino que también optimizan la logística y elevan la competitividad del estado en el ámbito nacional e internacional. La gobernadora Ávila Olmeda enfatizó que el fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido fundamental para poder destinar recursos a obras prioritarias, sin depender exclusivamente de los fondos federales. Esta independencia financiera permite una mayor autonomía en la toma de decisiones y una respuesta más rápida a las necesidades de la población, generando un impacto directo y positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos.\El impacto de la inversión en infraestructura en Baja California va más allá de la construcción de carreteras y puentes. La gobernadora Ávila Olmeda subrayó que cada peso invertido en este rubro tiene un efecto multiplicador, detonando la creación de empleos y fortaleciendo las cadenas de valor en diversos sectores económicos. Sectores clave como el transporte, el comercio y los servicios se ven directamente beneficiados por estas inversiones, lo que impulsa el crecimiento económico y la generación de riqueza en el estado. La administración estatal, consciente de la importancia de mantener un ambiente propicio para la inversión, reiteró su compromiso de mantener reglas claras, transparencia en la gestión de los recursos y condiciones de competencia equitativa para todos los participantes. Esta política busca atraer nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y consolidar la colaboración con el sector de la construcción, un socio estratégico en el desarrollo de infraestructura.\Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, reconoció públicamente el dinamismo y la vocación productiva de Baja California, destacando su papel estratégico en el Plan México, una iniciativa de alcance nacional. Este plan tiene como objetivo principal ampliar la capacidad productiva del país y, al mismo tiempo, integrar la proveeduría nacional a través del desarrollo de infraestructura de alto impacto. La inversión en infraestructura en Baja California, por lo tanto, no solo beneficia a la entidad, sino que también contribuye al crecimiento y al desarrollo económico de México en su conjunto. La colaboración entre el gobierno estatal, la CMIC y otros actores clave es esencial para garantizar el éxito de estos proyectos y para asegurar que Baja California continúe siendo un referente nacional en materia de infraestructura y desarrollo económico. La visión a largo plazo del gobierno estatal, combinada con la inversión estratégica en obra pública, está sentando las bases para un futuro próspero y sostenible para todos los habitantes de Baja California





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