Baja California Sur: Dos Rutas para la Gubernatura se Definen

Milena Quiroga y Christian Agúndez emergen como los principales contendientes en la carrera por la gubernatura de Baja California Sur, representando dos modelos de liderazgo y estrategias políticas contrastantes. La elección se anticipa compleja y definirá el futuro político del estado.

La contienda por las 17 gubernaturas en México comienza a tomar forma, y Baja California Sur se presenta como un escenario particularmente interesante, delineándose dos perfiles principales como posibles candidatos: Milena Quiroga Romero y Christian Agúndez Gómez.

Esta elección no solo definirá el futuro político del estado, sino que también reflejará las dinámicas de poder a nivel nacional y las estrategias de los diferentes partidos políticos. La elección en Baja California Sur se distingue por el contraste entre dos modelos de liderazgo y dos formas de entender la política local.

Milena Quiroga, actual presidenta municipal reelecta de La Paz y ex diputada local, representa una trayectoria construida desde la administración pública, sin el respaldo de una estructura familiar arraigada. Su fortaleza reside en la gestión eficiente, especialmente en el crucial tema del agua, donde ha implementado soluciones que le han otorgado estabilidad política en la capital del estado.

Esta gestión, combinada con una percepción favorable desde Palacio Nacional, la posiciona como una contendiente fuerte en un proceso que se anticipa complejo y competitivo. Su capacidad para conectar con las necesidades básicas de la población y su imagen de líder comprometida con el bienestar común son elementos clave en su estrategia.

La gestión del agua, un recurso vital en una región árida como Baja California Sur, ha sido un factor determinante en su popularidad y en la confianza que ha logrado generar entre los ciudadanos. La percepción de ser una figura independiente y con una visión clara para el futuro del estado también contribuye a su atractivo. En contraposición, Christian Agúndez, presidente municipal de Los Cabos, encarna una tradición política familiar y una estructura de poder consolidada.

Su proyecto político está intrínsecamente ligado al apellido Agúndez y a la influencia de su padre, el exgobernador Narciso Agúndez Montaño. Ha crecido dentro de una red de contactos y recursos que ha operado durante años en el municipio, manteniendo su presencia en diversas posiciones, incluso dentro del cabildo local.

Su avance se sustenta en el apoyo de sectores que han mantenido una distancia crítica con el actual gobernador Víctor Castro, así como en el respaldo de aliados como el Partido del Trabajo (PT), que, si bien manifiesta su intención de formar una alianza con Morena en Baja California Sur, también ha expresado su deseo de impulsar a Agúndez como su candidato a la gubernatura.

Sin embargo, Los Cabos, su principal bastión político, enfrenta desafíos significativos: un crecimiento urbano descontrolado, presión sobre los servicios básicos, deficiencias en el suministro de agua potable, conflictos por la tenencia de la tierra y la expansión desordenada de colonias, muchas de las cuales carecen de servicios básicos y se ven afectadas por la acumulación de basura. Estas problemáticas generan un descontento constante entre la población y representan un reto importante para su candidatura.

La capacidad de Agúndez para abordar estos problemas y ofrecer soluciones concretas será crucial para convencer a los electores de que está preparado para liderar el estado. Además de estos dos contendientes principales, otros actores políticos buscan posicionarse en el escenario electoral. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un aliado tradicional de la 4T, podría competir de forma independiente y ha manifestado su apoyo al diputado Manuel Cota Cárdenas.

Por otro lado, Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional (PAN), regresa a la escena política con el objetivo de reagrupar a los votantes que no se identifican con Morena, apoyándose en su base electoral en Comondú, donde anteriormente fue presidente municipal. Ricardo Barroso Agramont, ahora afiliado a Movimiento Ciudadano, también busca incidir en la contienda, aunque su margen de influencia dependerá de cómo se configuren las alianzas y los bloques políticos.

La elección en Baja California Sur no se limitará a las negociaciones internas de los partidos políticos. El éxito de cada candidato dependerá de su capacidad para construir un respaldo territorial sólido, conectar con las necesidades y aspiraciones de la población y mantener su proyecto político más allá de los acuerdos y compromisos internos.

La decisión final recaerá en el electorado, que deberá evaluar cuidadosamente las propuestas y los perfiles de cada candidato para elegir al líder que mejor represente sus intereses y promueva el desarrollo del estado. En un caso aparte, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Edgar “N”, exsubdirector de Seguridad de Xalatlaco, tras la difusión de un video en el que se le observa agrediendo a su pareja.

Fue ingresado al penal de Tenango del Valle y enfrenta cargos por lesiones, cohecho y delitos contra la salud. El Ayuntamiento lo separó de su cargo y un juez determinará su situación jurídica





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