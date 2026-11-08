Bajas clave de Rayados ante Querétaro por FIFA y suspensiones

Monterrey enfrenta a Querétaro sin Hugo Cuypers, Jesús Corona, Óliver Torres y Carlos Salcedo. Conoce los detalles del choque que define la clasificación a la Liguilla.

El Club de Futbol Monterrey, conocido como Rayados, enfrenta una situación crítica tras su derrota por 4-0 ante Toluca, la cual dejó sus posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 con un margen extremadamente estrecho. El equipo dirigido por Matías Almeyda aún tiene una esperanza real de permanecer en la contienda por el título, ya que cuenta con un comodín fundamental: el partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo mexicano aún está pendiente de jugarse. Esta fecha extra representa la última oportunidad para que los regiomonteses recuperen terreno en la tabla de posiciones y garanticen su entrada a la fase final conocida como la Fiesta Grande.

Interrupción por Fecha FIFA

La tarea contra Querétaro no será sencilla debido a la ausencia de cuatro futbolistas clave, una carencia provocada principalmente por la fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre. Dos de las bajas más significativas son Hugo Cuypers y Jesús Corona, quienes han sido convocados por sus selecciones nacionales para competir en el escenario internacional. Cuypers debe representar a la Selección de Bélgica, mientras que Corona cumple obligaciones con la Selección Mexicana, lo que les impide estar disponibles para los minutos de juego con su club.

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Sanciones por partido ante Toluca

Además de las convocatorias internacionales, el equipo deberá suplir la falta de dos jugadores más debido a sanciones derivadas del encuentro disputado contra los Diablos Rojos. El mediocampista español Óliver Torres está inhabilitado para jugar, tras acumular su quinta amonestación amarilla en el Apertura 2026 durante el duelo previo. La regla de suspensión por cinco tarjetas amarillas lo obliga a perderse el choque, lo que representa un golpe duro para la consistencia táctica del mediocampo.

Expulsión de Carlos Salcedo

La segunda baja por suspensión recae sobre el defensa Carlos Salcedo, quien fue expulsado en el partido contra Toluca tras realizar una entrada considerada temeraria contra el jugador Helinho. Esta decisión arbitral deja a Monterrey sin una pieza defensiva importante para el enfrentamiento contra los Gallos Blancos. Matías Almeyda se verá en la obligación de reestructurar ciertos sectores del campo de juego para compensar estas ausencias y evitar que la falta de consistencia afecte el rendimiento del equipo en un momento decisivo del torneo.

Detalles del encuentro pendiente

El partido entre Querétaro y Monterrey se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora. Este enfrentamiento corresponde a la Jornada 7 del Apertura 2026 y fue reprogramado originalmente debido a la participación de Rayados en la Leagues Cup. La fecha extra se ha convertido en el escenario ideal para que el equipo regiomontense sume tres puntos vitales que podrían definir su futuro inmediato en la competición.

Consecuencias en la clasificación

Tras la reciente derrota, los monterreyanos se mantienen con 21 unidades en la tabla general. Una victoria ante los Gallos Blancos permitiría al equipo de Almeyda alcanzar las 24 unidades antes de afrontar su último compromiso de la fase regular. Este punto extra es crucial para mantener la presión sobre los rivales directos por los lugares de clasificación, ya que cada punto cuenta en una competencia donde la diferencia entre la Liguilla y la eliminación es mínima.