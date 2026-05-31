Balacera en Celaya deja un muerto y una mujer herida; dos menores ilesos

Un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras un ataque armado contra un vehículo en la colonia Lagos de Celaya. Dos menores que viajaban con ellos salieron ilesos.

Una violenta balacera en la colonia Lagos de Celaya , Guanajuato, dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida, mientras que dos menores de edad resultaron ilesos.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas del sábado, cuando sujetos armados a bordo de otro vehículo interceptaron el automóvil en el que viajaban las víctimas sobre la avenida Lagos, casi esquina con la calle Del Lago. Los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo, impactando al conductor, quien perdió la vida en el lugar.

La mujer que lo acompañaba sufrió lesiones de consideración y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como estable. Los dos menores, cuya edad no ha sido precisada, resultaron ilesos físicamente y fueron puestos bajo resguardo de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acordonaron la zona tras el reporte de los disparos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena del crimen, recabando casquillos percutidos y otros indicios balísticos. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y si existía alguna amenaza previa o vínculo con el crimen organizado, una constante en la región.

Este hecho se suma a la escalada de violencia que azota a Celaya y a todo el estado de Guanajuato, considerado uno de los más violentos de México. En lo que va del año, decenas de homicidios han sido reportados en la zona, muchos de ellos relacionados con disputas entre cárteles del narcotráfico. La comunidad de Lagos exige mayor seguridad, mientras que las autoridades locales refuerzan los patrullajes.

La Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial sobre el avance de las investigaciones, pero se espera que en las próximas horas se brinden más detalles. La violencia no cesa en Celaya, y este nuevo ataque deja en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región





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